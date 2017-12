Los Candidatos de la A6 Esperan por la definición

Previo al Gran Premio hablamos con los candidatos a la corona en la clase mayor del Rally Entrerriano Copa Entre Ríos Un Mismo Horizonte.

Tanto Jose Etchepare como su Navegante Sebastián Gianello saben de definiciones y habiendo sido ambos campeones 2014 y 2015 en tanto que José ya había sido monarca de la clase en su etapa anterior en el Rally en 2001; pero este no fue un año fácil para el Binomio de Concepción del Uruguay que tuvo varios altibajos y peno en algunas carreras con la falta de potencia, aunque se las arregló para llegar como puntero al final del año a bordo del VW Gol que atiende en su taller Fernando Elola y esto decía respecto a la temporada; “La verdad que este año fue atípico para nosotros ya que a mitad del año pasado cambiamos de motorista y la verdad que no pudimos encontrar la potencia y la verdad que nos complicó bastante el año porque no podíamos andar en los tiempos de punta como para poder ir sumando puntos; la verdad que la carrera de Goya nos vino bien porque hubo barias deserciones y quedamos primeros en una carrera de puntaje y medio y eso nos dejó con una buena diferencia, tuvimos varias roturas, te diría que hasta ahí fue un año para el olvido y recién la carrera pasada que fue la de Puiggaria le alquile un motor a Jorge Jones ya que había cambiado de preparador y no llegaba con mi motor y la verdad que anduvo muy bien, por un error mío de desconcentración me mande unas macanas el sábado y no pudimos ganar la carrera pero pudimos volver a pelear la punta”; pero el año se termina y es tiempo de definiciones; “Volvemos a tener problemas con el preparador, ya que no puede encontrar la potencia así que es muy posible que volvamos a correr con el motor de Jorge que está en Lincoln en este momento así que nos espera una semana movida para poder llegar a tiempo; tanto Cristian como yo tenemos que salir a ganar, creo que va a ser una carrera muy linda ya que si salimos los dos concentrados porque vamos a tener que andar rápido, pero por supuesto el intentar salir uno delante del otro nos puede llevar a cometer algún error, pero la verdad que estamos muy enchufados esperando llegar el fin de semana y hacer lo mejor posible” Cerro Etchepare que de concretar el fin de semana obtendría el cuarto campeonato en la clase.

El caso de los colonenses Cristian Orcellet y Dario Locher es diferente ya que sería la primera vez que el binomio obtendría el campeonato en la clase mayor, pero no por eso los antecedentes de la tripulación del Gol Trend atendido por José Renon son menos importantes ya que antes de llegar a la A6 ya contaban con dos coronas en la N9 en 2012 y 2013, luego en 2014 dedicarían la temporada a construir el nuevo auto y solo tomarían parte en la carrera de Goya de ese año con un auto propiedad de Victor Romagnoli y el debut del auto llegaría en 2015, transformándose rápidamente en protagonistas; “El campeonato 2017 ha sido muy lindo, bien organizado, y se pudieron cumplir todas las fechas que es importante, me gustaron mucho el estado de los pisos y el tipo de caminos así como la aparición de carreras nuevas, en lo personal ha sido un gran año hemos corrido todas las carreras pensando en obtener buenos resultado para llegar con posibilidades y no ha funcionado” arranco diciendo Cristian que en 2016 también había llegado con posibilidades; “La verdad que hace un par de carreras que venimos pensando en sumar cada punto y las cosas se están dando, el equipo trabajo mucho previo a esta carrera, el auto se repasó entero de punta a punta como para no dejar nada librado al azar y se cambió todo lo que había que cambiar, estamos todos muy enchufados para el fin de semana en Federación, queda sentarse a correr y hacer lo mejor posible”. Cerró el colonense.

Solo resta esperar el día y disfrutar de una definición apasionante en una carrera donde los demás miembros de la clase no desentonaran para nada dando un condimento extra a la ultima del año.