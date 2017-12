Gustavo Anglese – Esculturas en Hierro

Es un artesano reconocido por los visitantes de la Fiesta, por su especial forma de ser y los trabajos que expone y su visita continua a Colón

El ganador de la Rueca de Plata, presenta sus figuras realizadas en hierro reciclado, las cuales representan distintas actividades de la vida, como profesiones o hobbies, animales o figuras mitológicas.

En 1997 comenzó con las artesanías en Hierro, antes había trabajado la pintura y la madera. El contacto con este material llegó luego de estar en un Taller Metalúrgico.

Este artesano proveniente de la ciudad de Quilmes (sur del conurbano bonaerense) expresó que se cansó de la monotonía fabril y se decidió por las artesanías: “Es una forma de expresión que uno tiene, con esto me siento libre, puedo crear y a eso no lo comparo y no lo cambio por nada” sintetizó.

En su técnica utiliza hierro reciclado de los talleres, partes de autos y motos, no desperdicia nada y todo se recicla.

En sus obras se aprecian diversas esculturas que van desde profesiones como un odontólogo con su paciente, periodista, animales como un cocodrilo, dinosaurio, etc. Para la fabricación trabaja en doblado en frío y con una soldadora eléctrica. En su taller tiene realizadas piezas de hasta 5 metros de altura que se pueden observar a través de su página web (www.gustavoanglese.com).