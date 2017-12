Festejaron los 20 años… Mil Historias de patín en Zaninetti

El pasado domingo, el Club Presbítero Andrés Zaninetti de nuestra ciudad celebró con un súper show los 20 años de la escuela de patín de la Institución. Carolina Ocampo, profesora emblema de la institución reflexiona y se emociona al respecto.

La noche del domingo 17 de diciembre de 2017 quedará marcada en las retinas y en la memoria de cada uno de los protagonistas, presentes y pasados, del patín del club “Amarillo” de Concepción del Uruguay. Se celebraron dos décadas de trabajo, pasión y esfuerzo en la escuela de esta disciplina.

“20 Años…Mil Historias”, nombre con el cual se denominó el show del pasado domingo, demostró a las claras que el patín artístico de Zaninetti es una disciplina consolidada, con un pasado y un futuro envidiable. Cientos de personas dieron el presente y vibraron en lo que fue una verdadera fiesta para la institución deportiva del Círculo Católico de Obreros.

La profesora Carolina Ocampo está desde los comienzos y su palabra es más que autorizada para entrever lo que significa esta disciplina, no sólo para los protagonistas, sino también para el club. El show de la celebración de los 20 años fue muy emocionante para los presentes y Carolina, obviamente, no fue la excepción y al momento de recordarlo, la profesora vuelve a revivirlo con mucho sentimiento. “La verdad es que estoy muy contenta. A través de las imágenes, las fotos y los comentarios de la gente, me di cuenta de todo lo que pasamos. Vivimos tan a mil que no nos damos cuenta del paso del tiempo y la cantidad de chicas que han pasado por la escuela”.

El vinculo que se genera entre las alumnas y la escuela es muy fuerte, y el paso del tiempo no es excusa para perderlo. “Hoy algunas de nuestras ex alumnas llevan a sus hijas a patinar y eso para nosotros es maravilloso”.

Por lo general los comienzos de cualquier tipo de emprendimiento no es sencillo; la escuela de patín no fue la excepción. “Arrancamos con piso de portland, en la cancha auxiliar del club, más adelante pudimos tener cemento alisado; con todas las dificultades que significa patinar en este tipo de suelo. Pero luego y por suerte invirtieron en el actual piso de granito, lo cual nos ayudó mucho ya que llegamos a tener 200 chicas patinando en club. Por aquellos años arranqué sola y se sumaron silvina Ocampo (hermana), Miriam Aguilar. Luego se sumó Yamila Campuzzano, Agustina Kammermann y ahora Sol Satto”.

De la mano del crecimiento institucional también fueron llegando los resultados y logros. “Desde que llegamos al club nos afiliamos a la Federación Entrerriana de Patín y siempre obtuvimos buenos resultados, tanto a nivel local, regional, nacional. Tuvimos la oportunidad de participar en el mundial 2005 con una pareja (Lisandro Bel, campeón mundial de Australia).

El 2017 llega a su fin y un nuevo año está a la vuelta de la esquina. Llega la hora de los balances para todos y la escuela de patín de Zaninetti no es la excepción. “Este año fue tremendamente positivo; un gran 2017 para nosotras y haberlo cerrado con el show de los 20 años hizo que nos sintamos realmente felices. Particularmente quiero destacar la garra, la pasión con la que entrenan y compiten las chicas junto con las “profes, y además siempre hubo títulos en cada torneo que fuimos”.

Para cerrar la entrevista, Carolina, aprovecho la oportunidad para agradecer y destacar la labor de familiares y allegados. “Agradecer primero a mi familia que me banca siempre, a mis hijos que les saco tiempo por esta pasión, mis amigos, los padres de las chicas que nos siguen en cada locura apoyándonos y además destacar a Adriana Velázquez que siempre me acompañó, fue delegada del club y fue mi mano derecha”.