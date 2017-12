Familiares de un joven fallecido en el hospital Urquiza piden se investiguen los motivos

En las últimas horas, se supo que tras el fallecimiento de un joven que se encontraba internado en el hospital Justo José de Uruquiza, la familia radicó denuncia que recayó en la Fiscalía N° 1 a cargo del doctor Juan Pablo Gile, esperando se sepa los motivos del fatal desenlace.

Se trata de Mario González de 32 años de edad, quien fuera internado el 23 de septiembre del corriente, tras un severo cuadro de intoxicación con fármacos, que lo llevaron a un punto de actividad neurológica severo.

Tras su fallecimiento, luego de numerosas complicaciones, sus familiares lo velaron, pero mientras se desarrollaba el velatorio, se encontraron con una desagradable sorpresa, ya que de las vendas que cubrían una traqueotomía, salieron gusanos.

Ante esta situación tan desagradable, se decidió interrumpir el velatorio y radicar denuncia, ya que sostienen que hubo aparentemente negligencia o abandono durante la internación.

Martín Cáceres, tío de Mario González, señaló a 03442 que lo sucedido durante el velorio fue algo que sacudió a todos, sobre todo a Delia Liliana Cáceres, madre del fallecido.

“Cuando supimos del fallecimiento, llamamos a la cochería que lo llevó para prepararlo, pero nos llamaron para decirnos que mi sobrino tenía pagados los labios, ojos, oídos y nariz, algo que no es común, ya que son ellos los encargados de hacerlo. Mientras estábamos en el velorio, mi sobrino vio que le salían gusanos del cuello donde tenía la traqueotomía. No lo podíamos creer, así que le sacamos fotos y lo grabamos con el celular para tener la prueba. Fue la Policía y llevaron el cuerpo, pero no pudimos hablar con ninguna autoridad. Esto no puede ser, parecería que se lo comieron en vida los gusanos. Hacía como 20 días que había empezado a mejorar, pero empezó a levantar fiebre y se complicó cada vez peor. Mi cuñado hizo la denuncia y todo está en manos del doctor Gile. El cuerpo fue visto por el forense Siemens, que sacó gusanos para mandar a examinar, pero no se hizo autopsia y ahora esperamos nombrar un abogado para que se siga investigando lo que sucedió realmente y esperamos que se exhume el cuerpo para que se haga todo para saber porque murió. No queremos que esto pueda volver a pasarle a otro”.

Los familiares de González esperaban que se recuperara y ya estaban iniciando la construcción de una casita para que él pudiera estar cerca y cuidarlo, señalando que el joven presentaba la amputación de su pierna derecha, producto del accidente fatal que protagonizara el camión con trabajadores del basural en el Puente de Fierro.

Finalizando aseguraron que van a seguir esto hasta las últimas consecuencias y no es contra el hospital y todos los que forman parte de este, sino contra quien a su criterio, fue el responsable, asegurando que todos han pasado por el nosocomio por una u otra razón o problemas de salud y siempre fueron bien atendidos.

Muchas complicaciones

Fuentes hospitalarias confirmaron a 03442 que Mario Gonzalez, llegó el 23 de septiembre al nosocomio, tras haber ingerido fármacos, que lo afectaron severamente neurológicamente. El joven estuvo en ese estado todo el tiempo y los estudios practicados no demostraron avances, continuando su internación en Polivalente, con atención permanente.

Según señalan, durante estos 80 días sufrió diferentes complicaciones e infecciones, que demandaban cuidados y asistencia, destacando que en ese período, la familia jamás se quejó por falta de atención, incluso indicaron que se demostraban conformes con la asistencia.

El director del hospital, doctor Pablo Lombardi, dijo que el joven debió someterse a una traqueotomía dado que presentaba gran cantidad de fluidos que impedían la respiración y dado su estado tan frágil de salud, se generaban infecciones, presentando al menos dos gérmenes muy dañinos y resistentes, que lamentablemente deterioraban paulatinamente su salud día a día.

Confirmaron que no había evolución para dar el alta, pero había intenciones de la familia de poder continuar su convalecencia en la casa, pero esto era imposible sin asistencia constante.

Ahora restará ver los pasos que siga la Justicia, dependiendo también de lo que considere la familia y su abogado aun no designado.