Polémica: Etchevehere quiere fomentar las pasteras y habló del glifosato

Luis Miguel Etchevehere, el ministro de Agroindustria de la Nación llegó a Colón para participar del encuentro del Consejo Empresario de Entre Ríos. En diálogo con la prensa dijo que el país importa papel que “tranquilamente podría producirse acá” y aseguró que dónde se instalen pasteras va a haber trabajo.

“La forestoindustria tiene un potencial enorme. Argentina tiene 9 millones de dólares de déficit por año en papel, importamos papel que podría tranquilamente producirse acá”, señaló el funcionario nacional al referirse a las industrias que estarían en condiciones de instalarse en la región.

Al ser consultado sobre si hay claras intenciones de promover la instalación de fábricas de pasta de celulosa en Entre Ríos, dijo que “no está descartado ningún lugar del país, es necesario industrializar, agregar valor, puestos de trabajo. En aquellos lugares donde vayan las pasteras va a haber trabajo”.

Respecto de la preocupación por los daños al medio ambiente, Etchevehere dijo que “como son temas tan sensibles hay que ir bien a lo científico, tanto por las pasteras como por el glifosato, si la ciencia dice que los valores de influencia son aceptables o que no contamina, las conjeturas son temerarias. No vemos bien que si el organismo sanitario americano, el organismo sanitario europeo y si el Senasa dice que el glifosato no hace daño a la salud no entiendo cuál es la intención de la gente de estar asustando a la ciudadanía”.

En ese sentido, agregó: “No podemos hacer conjeturas subjetivas sobre algo comprobado científicamente. Las cosas no son buenas o malas por sí, todo depende de cómo se las utiliza”.

Simultáneamente, frente al hotel donde se realizó el encuentro, un grupo de ambientalistas se manifestó en contra del uso del glifosato.

• Oficial

Luis Miguel Etchevehere expuso sobre competitividad, desburocratización del Estado y apertura de mercados en la actividad que reúne a empresarios, autoridades y entidades provinciales.

Durante la jornada desarrollada en Colón, el Ministro destacó que “es fundamental trabajar en fortalecer al sector agroindustrial y consolidar la capacidad productiva de todos los actores, para que incrementen su competitividad y sean capaces de insertarse cada vez en más mercados del mundo”.

Antes de finalizar agregó, “vamos a actuar con transparencia y austeridad para que el trabajo que hagamos llegue a todos”.

Del encuentro también participaron el secretario de Producción de la provincia de Entre Ríos, Álvaro Gabás; los intendentes de Colón, Mariano Rebord; de Concepción del Uruguay, José Lauritto; de Paraná, Sergio Varisco y de San José, Irma Monjo, entre otras autoridades provinciales.

Fuente UNO