El PJ Uruguayense repudió la persecución del Gobierno contra la oposición

El Consejo departamental Uruguay del Partido Justicialista repudia los acontecimientos de los últimos días en los que a través del partido político judicial gobernante, en complicidad con los medios concentrados, se ha perpetrado la violación del Estado de Derecho de los argentinos, con la clara intención de correr un pesado manto para ocultar el nefasto presente y futuro de generaciones de compatriotas.

Esta realidad ha sido posible por la solapada intención de legislar contra los derechos de los trabajadores, de los jubilados, concluyendo con una disciplinadora extorsión a las provincias para someterlas a las políticas de corte neoliberal contradictorias con los intereses de la mayoría de nuestro pueblo, advirtió el PJ.

“Por lo tanto rechazamos enérgicamente que se vulnere el estado de derecho para perseguir al principal partido de oposición, silenciando con prisión a cualquiera que piense distinto, en particular y especialmente a los integrantes de nuestro partido”, agregó.

El documento lleva las adhesiones de sindicatos, del partido Nuevo Encuentro, del Frente Ciudadano y de agrupaciones que conforman el peronismo uruguayense.

“Ante la incapacidad manifiesta y creciente de este gobierno nacional se multiplican prisiones sin pruebas ni causas ni juicios, desoyendo el clamor de medidas más contenedoras de los sectores permanentemente vulnerados económica y socialmente”, remató.

* No a las reformas que son ajustes.

* No a los presos políticos.

* No al pacto fiscal.