El Grupo “Hablamos de Autismo” recibió un aporte del Municipio

Este viernes en el despacho del presidente municipal, José Lauritto entregó un aporte económico de 60 mil pesos para el grupo Hablamos de Autismo. El subsidio permitirá concretar la primera de dos etapas en vista a la implementación de un Programa Gratuito de Atención Temprana en Autismo en Concepción del Uruguay.

Desde el año 2015 el Grupo “Hablamos de Autismo” viene participando de múltiples instancias de difusión y concientización en lugares y eventos públicos; organizando además – con ayuda del Municipio y otras instituciones- jornadas de capacitación para docentes, profesionales de la salud y comunidad en general; brindando también un espacio de atención gratuita a la comunidad los viernes de 17 a 19 en la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

“En estos años hemos observado que existe un contexto de altísima inequidad en el acceso a un derecho básico como lo es la salud, impactando directamente en la calidad de vida de las personas con algún desafío en su desarrollo, así como también en sus familias. El recorrido nos permitió involucrarnos de manera más profunda con las necesidades de la comunidad, personas y familias que – ante la sospecha de alguna alarma en el desarrollo de sus hijos- tienen muchas dificultades para encontrar en la ciudad profesionales capacitados específicamente en autismo, o no tienen recursos para afrontar la atención, y entonces vemos que sólo acceden a una intervención temprana quienes pueden pagar por ella, o quienes tienen una obra social que responde de inmediato. Como papás sabemos que el autismo es una condición que mientras antes esté identificada, mientras antes se intervenga adecuadamente y antes se brinden a la persona los apoyos necesarios, es mejor. El autismo no se cura porque no es una enfermedad, pero está demostrado que una intervención temprana mejora el pronóstico de la calidad de vida de las personas. ¿Cómo no hacer nada para que las familias que más lo necesiten puedan acceder – como otras- a las mismas oportunidades, a los mismos derechos?”, explicó Laura Sellanes, representante del Grupo Hablamos de Autismo”.

El proyecto

Con esa pregunta como guía, el Grupo comenzó a pensar en un proyecto que se divide en dos etapas: la primera que corresponde a la capacitación de profesionales y familias del Grupo, y una segunda etapa donde comenzará a ponerse en marcha el Programa en sí, con esos profesionales capacitados a la cabeza.

“Lo que hoy recibimos de manos del señor Intendente es un monto que nos permitirá llevar adelante la primera etapa, la de capacitación, y nos llena de orgullo decir que esta capacitación será brindada por profesionales de la Asociación Civil PANAACEA (Programa Argentino para Niños Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista) de Buenos Aires, una de las instituciones de referencia en el país en investigación, formación y trabajo en torno al espectro autista, a quienes estamos profundamente agradecidos”, expresó Sellanes.

La segunda parte de este proyecto es en la que seguirán trabajando durante todo el 2018 para poder comenzar a brindar – a fines de ese año- atención e intervención temprana en autismo a la población más vulnerable de Concepción del Uruguay.

Para todos

El Programa propone el abordaje temprano en niñxs menores de 6 años con desafíos en su desarrollo, brindándoles a la familia herramientas de pesquisas generales para la detección de una condición dentro del espectro autista que, de resultar positivas, serán evaluados y diagnosticados por profesionales competentes que comenzarán a diseñar estrategias de intervención, configurando los apoyos necesarios para el niño/a.

El programa ofrecerá, además, acompañamiento y talleres gratuitos para las familias y cuidadores,, a fin de que cuenten con las herramientas que faciliten la construcción del vínculo con el niño, uno de los mayores desafíos que suelen tener padres / cuidadores y que resulta de vital importancia por ser quienes mayor tiempo pasan con ellos.

El servicio se ofrecerá de manera gratuita con prioridad a aquellas familias que no tengan posibilidades de trasladarse a otras ciudades o recursos para cubrir los gastos que demandan en la actualidad estos servicios, y el acompañamiento del Grupo llegaría hasta que las personas obtengan el certificado de discapacidad y las obras sociales aprueben el plan de tratamiento oportuno.

Las integrantes del Grupo conversaron con el intendente Lauritto sobre la posibilidad de llevar adelante un trabajo coordinado con los sectores de salud pública, lo que permitiría acercar herramientas de pesquisa a los sectores sociales más vulnerables, para ofrecer posteriormente el servicio del Programa. “Llegar a quienes más nos necesiten es nuestra principal meta” – aseguraron desde Hablamos de Autismo.

“Estamos felices, emocionados y agradecidos, con el señor presidente municipal y demás autoridades municipales, con el Concejo Deliberante, con la sociedad que nos alienta y acompaña y las instituciones que nos abre sus puertas. Nuestro trabajo intenta ser nada más un granito de arena entre tantas otras personas que ayudan y trabajan para mejorar la calidad de vida de muchas familias. Queremos que otros niños y familias tengan las mismas o mejores oportunidades que tuvieron nuestros hijos y nosotros mismos”, finalizaron desde el Grupo.