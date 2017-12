El Consejo del departamento Uruguay pide la convocatoria a un Congreso Provincial del Peronismo

Desde su origen nuestro Partido Peronista ha tenido y tiene como una de sus principales banderas la defensa de la democracia, en donde el Gobierno hace lo que el pueblo quiere y protege a los que menos tienen.

Nuestros valores como Peronistas han sido, son y serán siempre estar junto al pueblo en las luchas por las defensas de sus conquistas.

Es por ello que quienes nos representan deben tener siempre en claro y nunca olvidar que fueron elegidos por el voto peronista, por lo que no responden a un gobernador de turno, sino al pueblo que los voto.

Por eso hoy, ante una Reforma Previsional ya hecha ley, y con otras por serlo (Tributaria y Laboral), las cuales a sola vista perjudican a los que menos tienen, queremos dejar en claro que hay un Peronismo que no se entrega y que defenderá hasta la última instancia las conquistas logradas.

Como nos enseñaron Juan Perón y Evita, y los cientos de compañeros que dieron su vida por el movimiento, y ante el despiadado avance del Neoliberalismo, es el momento de estar más firmes que nunca en nuestras convicciones, en defensa de los más vulnerables: nuestros niños, los discapacitados, los ancianos, los héroes de Malvinas y, por supuesto, los trabajadores.

Desde el Consejo Departamental Uruguay del Partido Justicialista, vamos a instar por todos los medios a nuestro alcance que se convoque de manera urgente a un Congreso Extraordinario Provincial de nuestro partido para discutir cuál es el Peronismo que queremos para nuestra Provincia, con la firme e irrenunciable convicción de que nuestras banderas no se arrían, los valores y principios sociales no se venden y que nuestra doctrina no se negocia por compromisos asumidos.

Quienes así no lo entiendan, sean funcionarios, dirigentes o legisladores, será el momento de que den un paso al costado o quedarán en la historia como los traidores del Movimiento Peronista.