Doctor Pablo Seró: “Fue un año con importantes resultados en causas de narcotráfico muy complejas”

El combate al narcotráfico es una batalla ardua, larga y que demanda mucha paciencia si es que se buscan verdaderos resultados, que lleven a desbaratar las bandas que operan de manera muy organizada y cada vez mejor preparadas.

Esto no escapa a la preocupación de las autoridades, tanto nacionales, como provinciales y locales, que ven como este flagelo hace estragos en la sociedad y es la base de tantos graves delitos.

La semana pasada, autoridades de la Justicia Federal en Entre Ríos, se reunieron en Paraná, junto a la Comisión de Seguridad del Senado de la Provincia, para tratar temas relacionados al proyecto de Ley del Narcomenudeo.

En diálogo personal con 03442, el juez Federal de la costa del Uruguay, doctor Pablo Seró, se refirió a lo sucedido, pero también contó cómo se trabaja y demostró su satisfacción por los logros obtenidos sobre todo en el último año.

“Fuimos invitados por la Comisión de Seguridad del Senado, junto al juez Federal de Paraná, doctor Leandro Ríos. Fue una reunión muy amena y les dimos nuestro parecer a los legisladores. Se realizaron numerosas preguntas, cuidando siempre de no adelantar ninguna opinión, respecto a la bondad o no de la Ley, porque es sabido que procesalmente que un juez que adelante una opinión en una causa futura, puede ser apartado bajo el presupuesto de prejuzgamiento. Eliminado ese obstáculo, comenzamos a hablar de distintas cuestiones respecto a la Ley. Los dos coincidimos de la autonomía de la que debía gozar la División o Delegacía de Toxicología de la Policía de Entre Ríos, que debe tener mayor autonomía y manejarse como un Cuerpo Especial, pero que reporte a sus superiores, cuando deba ser reportado y en el caso de la investigación debe ser el juez de la causa. Si se aprueba el proyecto de Ley que está en danza, sería el fiscal especializado en drogas de la causa, no un fiscal (a nuestro criterio) que se ocupe a todo tipo de causas. Lo que hablamos, lo hablamos desde nuestra experiencia, sin querer enfatizar en que las cosas se deberán hacer de uno u otra manera, pero transmitiéndoles nuestra experiencia en esta cuestión tan sensible como es el flagelo de la droga en la sociedad. Es importante la comunicación que se produzca entre Las Fiscalías intervinientes y la Justicia Federal, sin concentrar información y poder y reste a las partes. Las investigaciones comienzan por el último eslabón hasta llegar a los grandes proveedores, algo difícil a la inversa, pero más complicado es perforar la capa intermedia. También se habló de la metodología de investigación, muy diferente a la de la Justicia Ordinaria, ya que estos delitos federales se investigan mientras se están cometiendo, por lo que no hay una reconstrucción histórica de un hecho, para decir que este fue el resultado”.

El doctor Seró explicó que el llamado estado de sospecha tan mencionado en causa federales, es una investigación no judicializada por no tener una parte determinada y se judicializa, a partir de que la Fuerza actúa bajo la manda judicial, remitiendo informe periódicos sobre el acontecer de la investigación.

“La dirección la establece la Justicia, para donde se debe ir y eso fue planteado en la reunión, donde fueron ellos los que nos interrogaron. Yo particularmente, rememorando cuando caímos en la inconstitucionalidad de la Ley anterior, que era muy bueno que sancionen una Ley que de alguna manera marque que cuando la Justicia investiga, vaya por todo, o sea desde el principio hasta el final. Si se debe ir por una parte, cuando la Justicia Provincial está investigando una organización que ya investiga la Justicia Federal. Si vamos a hablar de narcomenudeo, parece que unos se ocupan de lo chiquito y otros de lo grande, esto no es así, porque el narcotraficante al poner la mercadería en el mercado afecta a un sin número de personas, por lo que hay que sostener que la Justicia Federal es la encargada de investigar el narcotráfico y la provincia va a contribuir a través de la ventana que le abre la Ley 26052, adhiere y debe poner un freno cuando la Justicia Federal ya tiene una investigación en marcha y consolidada sobre una misma persona u organización, para no superponer investigaciones. En estos casos se manejan datos muy sensibles y los investigadores (sean de la fuerza que sean) son muy celosos de su información, ya que su manejo es un arma letal y si se pierde, puede llevar a perder mucho más”, señaló Seró.

El juez Federal de Concepción del Uruguay, destacó el trabajo que se hizo y se hace con la Policía de Entre Ríos, que llevó a resultados muy satisfactorios, en base a muy buenas investigaciones, asegurando que se seguirá trabajando de esa manera con la fuerza provincial a través de sus Delegacías y Divisiones, con un diálogo fluido y analizando los perfiles de los investigados.

“Otro punto tratado fue la quema de los estupefacientes, que no es una cuestión menor. El secuestro de estupefacientes, demanda que una vez realizados los peritajes debe ser incinerado, para evitar serias responsabilidades en la fuerza que acopia. Es importante destacar que fue un encuentro muy positivo, pero tenemos que cuidar que no se superpongan las investigaciones, ya que eso sucede dentro de una misma fuerza y ese es el punto neurálgico a pulir, lo que demanda una articulación para evitarlo. Mi relación con los fiscales provinciales es buena, más allá de lo sucedido cuando se declarara la inconstitucionalidad de la Ley anterior. La puesta en marcha de la Ley, también dependerá de la disposición de recursos como ser nuevos cargos, nombramientos y equipamiento, que depende del Poder Ejecutivo”, consideró el juez.

Media provincia

El magistrado destacó la amplia jurisdicción que tiene su Juzgado, con más de diez departamentos de la costa este de Entre Ríos, que no solo atiende causas de narcotráfico, con personal limitado y que demanda un gran esfuerzo, pero destacó que el combare del narcotráfico demanda de contar con equipamiento para una mejor acción de la Justicia.

Nuevas dependencias Federales

Otro tema tratado con el doctor Pablo Seró, fue la puesta en marcha de la Delegación de la Policía Federal en Chajarí y la División anti drogas de Concordia.

“Concepción del Uruguay tiene su Delegación que tiene jurisdicción hacia el sur de la provincia. Tras desaparecer la Subdelegación Concordia, se conformó la Delegación Chajarí, con una ubicación estratégica muy buena, dotándosela de personal y equipamiento, para abarcar la parte norte de la provincia, creándose así la División de Concordia que está abocada a la investigación de delitos de drogas y que ante cualquier necesidad se constituye donde sea necesario con su personal y medios. Con todo esto auguramos buenas investigaciones y buen trabajo para ellos. Lamentablemente Concordia tiene un mapa de narcotráfico complejo, sin querer ofender al ciudadano concordiense, por lo que considero que está muy bien asignar una División Antidrogas en esta ciudad”, consideró el funcionario judicial.

Por otra parte, al ser consultado sobre la creación del Juzgado Federal de Concordia, el magistrado no dudó en señalar que sería muy importante contar con otro Juzgado, pero no aventuró sobre la inmediatez de esta creación, señalando que no tiene respuesta ni depende de él, pero destacó que la jurisdicción es muy amplia.

El doctor Seró destacó también que las causas que se investigan no tienen un punto fijo o predecible de inicio, asegurando que pueden empezar en cualquier lugar y terminar en otro muy distante o distinto.

“Nosotros hemos tenidos procedimientos que comienzan en la zona y terminan prácticamente en la entrada al Paraguay o la Provincia de Buenos Aires, incluso hemos terminado en el sur del país. La organización narco es muy grande, con medios impensados y con la compra de voluntades a la orden del día, por eso estas investigaciones son tan complejas y llevan tanto tiempo. La investigación demanda el recorrido de cada eslabón de esta compleja cadena, para tratar de llegar a lo máximo que se pueda”, enfatizó.

Ya concluyendo la nota, el juez Seró destacó que en este último año se tuvieron muy buenos resultados a partir de complejas investigaciones, tanto por parte de la Policía de Entre Ríos, como de Fuerzas Federales. Con la Delegacía de Concepción del Uruguay, entre varios, hemos tenido tres procedimientos destacables y muy importantes. Un procedimiento que es importante destacar es el realizado en Garupá, cerca de Posadas, donde tras una larga investigación y numerosos seguimientos, por primera vez se desbarata una banda en el momento que realizaba la carga de la droga para ser llevada y distribuirla, ya que generalmente se interceptan los cargamentos en tránsito. En esa causa nos declaramos incompetentes ya que el inicio de la causa se había generado en el norte. Personalmente estoy muy conforme y contento por lo actuado en este año que termina y debo reconocer lo actuado por Delegacías de la Policía provincial, como ser de Concordia y Federación, pero con el sinsabor de que este flagelo existe y sigue, demandado que no se bajen los brazos y se siga trabajando duramente, tratando de mejorar a diario, ya que los narcotraficantes siguen avanzando en su operatividad”.

Finalizando, Seró confirmó que tras la feria judicial estaría comenzando su actividad el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, cuyos vocales, los doctores Sebastián Gallino, Mariela Rojas de Di Pretoro y Juan Manuel Iglesias, estarán jurando a mediados del corriente mes de diciembre, lo que permitirá que las causas que se sustancien en la costa del Uruguay, sean competencia de juzgamiento en esta.