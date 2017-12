Comunicado: Red de militantes políticos nacionales

Visto y Considerando: Las noticias publicitadas por un portal digital de noticias politicas muy importante de la provincia de Entre rios., en donde el gobierno provincial quiere imitar a las provincias de Santa fe y Cordoba en temas eleccionarios.

Como integrante y representante en la provincia de Entre rios de la “Red de Politica Nacional” repudio totalmente este sistema en marcha de Boleta unica y desdoblamiento de elecciones.

Estos señores que se han enquistado en el poder., formando dinastias que permanecen por años., continuan maltratando y subestimando la inteligencia de millares de militantes justicialistas a nivel nacional., abusando de sus poderes que le otorgo el pueblo entero., imponiendo el poder a traves de la dedocracia y el amiguismo a traves de años, importandole solo su propia soberbia.

Lo unico que han hecho es destruir las bases de un legendario movimiento politico nacional como lo fue en su momento el ( partido justicialista).

La Red de politica Nacional., cuenta con millares de militantes justicialistas verdaderos que hoy repudian a viva voz “ Basta “ de traidores., de vendepatrias, de soberbios., de dinastias politicas.,.

Para que el justicialismo y movimiento peronista vuelva a hacer una gran potencia se necesita conformar un amplio espacio de contruccion agotadora y presentar propuestas futuristas para el bien pluralista colectivo de toda una Nacion.

Siguen hablando de un nuevo peronismo., siguen hablando de renovación total., cuando lo unico que hacen es cambiar de lugar., tomando por necio a millares de militantes y tambien a todo el pueblo., los necios e inberbes son ellos mismos que no quieren abrir los ojos ni sus oidos., porque el pueblo ya ha dicho basta en dos ocasiones., el pueblo se canso..por eso se manifesto en las urnas y lo seguira haciendo mientras sigan existiendo esas caras y esos apellidos que tanto mal le han hecho al movimiento peronista…como asi tambien al mismo pueblo que lo tomaron por imbeciles y de poca inteligencia., nosotros apoyamos al pueblo y siempre seremos pueblo por eso hoy hemos conformado la Red Politica Nacional., y aquellos politicos que se sientan perseguidos o estan presos., no olviden que cuando juraron dijeron….

“ SI ASI NO FUERE…..QUE DIOS Y LA PATRIA ME LO DEMANDEN”., Salen a convocar marchas por las plazas del pais para la libertad de presos politicos., y se olvidan de los pobres jubilados., se olvidan del obrero., se olvidan de millones de mujeres., se olvidan del futuro de los niños y jóvenes., se olvidan del pueblo que esta siendo asfixiado en ajustes salariales , por eso no quiero y no queremos ser complice del silencio., estamos para luchar por el pueblo trabajador., por los abuelos jubilados que entregaron años de su vida para levantar esta republica., por los niños y jóvenes que quieren trabajar y asegurar su futuro., por eso hoy decimos y pedimos ,..vayanse por la puerta grande y dejen lugar a gente nueva con ganas de hacer, con ganas de ayudar., con ganas de levantar bien alto la lealtad y dignidad social que se merecen los componentes de esta bendita y querida Republica Argentina.

LEALTAD Y DIGNIDAD VERDADERA AL GRAN MOVIMIENTO PERONISTA