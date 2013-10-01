Comunicado de la CGT Seccional Concepción del Uruguay
EN VISTA DE LOS ACONTECIMIENTOS VIVIDOS EN EL DÍA DE AYER EN EL QUE LA CIUDADANÍA EN UNA AMPLIA MAYORIA, SIN DISTINCIÓN DE CLASES SOCIALES SALIÓ A LA CALLE A MANIFESTARSE EN CONTRA DE ESTA PERVERSA LEY, CREADA PARA PERJUDICAR A LA GRAN MASA DE JUBILADOS, AL PUEBLO TRABAJADOR, A SECTORES DE MENORES RECURSOS COMO ASÍ TAMBIEN A LOS VERDADEROS PATRIOTAS QUE NOS QUEDAN QUE SON LOS EX COMBATIENTES, DE LOS QUE SI PODEMOS DECIR QUE SÍ TOMARON LAS ARMAS PARA DEFENDER LA NACIÓN, NO PARA PERSEGUIR TRABAJADORES.
DESDE ÉSTA REGIONAL REPUDIAMOS EN PRIMER LUGAR TODOS LOS HECHOS VANDÁLICOS QUE SE PRODUJERON EN EL DÍA DE AYER POR GRUPOS QUE NADA TIENEN QUE VER CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES; EN SEGUNDO LUGAR DENUNCIAMOS Y REPUDIAMOS ANTE LA CIUDADANÍA LA ASQUEROSA E INESCRUPULOSA MEDIDA LLEVADA A CABO POR EL SEÑOR GOBERNADOR (DECIMOS SEÑOR PORQUE DE COMPAÑERO NO LE HA QUEDADO NADA) QUE OBEDIENTEMENTE CON EL GOBIERNO NACIONAL APRETÓ A LOS DIPUTADOS RECIENTEMENTE ELECTOS, MAYDA CRESTO Y JUANJO BAHILLO PARA QUE TRAICIONEN LOS PRINCIPIOS SOCIALES DE LAS BANDERAS PERONISTAS, COMO LO SON LAS CONQUISTAS SOCIALES CREADAS POR JUAN Y EVA PERÓN, BASE IRRENUNCIABLE DE NUESTRA DOCTRINA.
CON RESPECTO DE LOS LEGISLADORES DECIMOS QUE TUVIERON EL PEOR DE LOS BAUTISMOS, DEMOSTRANDO LA FALTA DE PRINCIPIOS, CONVICCIONES Y LA PEOR DE LA HIPOCRESÍA, MINTÈNDOLE A LAS REGIONALES QUE FIRMARON UN ACTA EN LA CIUDAD DE PARANÁ, LA CUAL INCUMPLIERON DESCARADAMENTE.
DE LA MISMA MANERA Y A TÍTULO FUTURO LES PEDIMOS ENCARECIDAMENTE NO VISITEN MÁS ESTAS TIERRAS PORQUE NO SERÁN BIENVENIDOS, AL CONTRARIO DONDE LA CIUDADANÍA LOS VEA SEGURAMENTE LES RECORDARARÁ LA TRAICIÓN LLEVADA A CABO.
COMO TRABAJADORES DECIMOS QUE HEMOS PERDIDO UNA BATALLA, NO LA GUERRA, LA VOLUNTARIA MANIFESTACIÓN DE LA CIUDADANÍA, ANOCHE EN TODO EL PAÍS, NOS CARGA AÚN MÁS PÀRA SEGUIR LUCHANDO CONTRA ESTE MODELO NEOLIBERAL QUE NOS IMPONEN MEDIÁTICAMENTE, DE LA MISMA MANERA Y PARA TERMINAR DECIMOS QUE CUIDADO LAS CACEROLAS QUE VOLVIERON A SONAR COMO EN EL 2001, CON EL QUE SE VAYAN TODOS, ANTE ESTO SE DEBERÍA LEER QUE GANAR UNA ELECCIÓN NO SIGNIFICA UN CHEQUE EN BLANCO PARA IMPONER HAMBRE Y DESOCUPACIÓN.
CONCEPCION DEL URUGUAY, DICIEMBRE DE 2019.