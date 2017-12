Colón: Fiestas sin pirotecnia

Se recuerda a la sociedad y a los comerciantes que Colón sancionó el año pasado la Ordenanza Nº 41/2016 la que prohíbe el uso de la pirotecnia, reglamentado por el Decreto 478/2016, donde queda expresamente prohibido en todo el ámbito del Municipio de Colón la tenencia, uso, fabricación, comercialización o venta al público mayorista o minorista de todo elemento de pirotecnia y cohetería que no haya sido calificado como de venta libre por el RENARD y todos aquellos que no se encuentren dentro de las características A-11 y B-3 como “mortero”, “morteros con bombas”, “globos aerostáticos”, petardos Nº 3 y todo aquel elemento que signifique estruendo (tres tiros, cañitas voladoras, etc).