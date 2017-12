Busti: “el peronismo ha salido de crisis peores que la actual”

En las instalaciones del Club de Pescadores, el Frente Entrerriano Federal realizó este lunes una reunión con militantes de Paraná a modo de despedida de año, que contó con la presencia del ex gobernador Jorge Pedro Busti, del diputado provincial Gustavo Zavallo y de la ex legisladora nacional Cristina Cremer.

Claudio Ava Aispuru, presidente del FEF, brindó la bienvenida, destacando la labor realizada en las pasadas elecciones por todos los fiscales partidarios y remarcando “la participación activa que tuvo nuestro espacio dentro del Frente Justicialista Somos Entre Ríos, teniendo presencia en la mayoría de las dieciocho seccionales de la ciudad de Paraná”.

Al momento de hacer uso de la palabra, Cristina Cremer realizó un repaso de su labor como legisladora nacional y resaltó: “Ahora vuelvo de lleno a la tarea de militante con la misma pasión que lo hice durante toda mi vida. Ayer finalicé mi mandato como diputada y tengo la tranquilidad de haber votado siempre basándome en mis convicciones peronistas, como fue el reciente caso del rechazo a la Ley de modificación de las ART”.

A su vez, el diputado provincial Gustavo Zavallo elogió la amplitud de Gustavo Bordet y destacó que “pertenecer a este frente político nos permite estar en sintonía con un gobernador que se caracteriza por la búsqueda constante de consenso y diálogo tanto al interior de nuestra fuerza como con el resto de los partidos políticos”.

Por su parte, el ex gobernador Jorge Busti enfatizó: “siento orgullo por la tarea militante de todos los que integran el FEF en la ciudad, ya que supieron interpretar cuáles son las demandas que manifiesta la sociedad hoy; soy un convencido que desde las bases es de donde se van a forjar lo cimientos para el resurgimiento del peronismo como una alternativa electoral”.

“El peronismo atraviesa momentos de turbulencias y reacomodamientos, dado que no aparece hoy por hoy un dirigente nacional que pueda sintetizar los matices que existen en las diferentes provincias. Sin embargo, en 1985 la derrota electoral con la U.C.R. fue más contundente que la sufrida este año, y luego de un proceso interno de autocrítica, surgió la Renovación Peronista que condujo nuevamente al triunfo del justicialismo en el país y en la mayoría de los distritos”.

Para finalizar, el ex mandatario mencionó: “El 2018, al no ser un año electoral, será clave para la construcción política, y son las nuevas generaciones las que deben tomar la posta. Mi papel será el de acompañarlos en la tarea que más placer me da: la de ser un militante de a pie, recorriendo las calles y los barrios de toda la provincia en contacto directo con los entrerrianos”.