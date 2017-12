Blanca Garnier y Adriana, la abuela y la nieta después de 40 años

Finalmente Adriana llegó a Concepción del Uruguay para conocer personalmente a su abuela Blanca “Chela” Garnier, el encuentro fue dado a conocer en las últimas horas por Abuelas de Plaza de Mayo, y las imágenes hablan por si mismas.

Adriana Garnier, la nieta recuperada Nº 126, e hija de Violeta Ortolani y Edgardo Garnier, conoció finalmente su identidad hace apenas unos días, cuando desde Abuelas se confirmaron sus orígenes y se despejaron sus dudas.

“A mi mamá la secuestraron el 14 de diciembre de 1976 con ocho meses de embarazo. Tenía fecha para el 20 de enero de 1977. A punto de parir la secuestran, parece que la torturaron. Mi papá estaba desesperado. Todavía me estoy desasnando. Se había ido a ver a su familia a Concepción del Uruguay para decirle que iba a buscar a su mujer y su hijo. No le importaba nada. Eso fue re lindo y re triste. Fue a buscar hasta en los cuarteles. Quería sacarme a mí y lo chuparon a él también. Fue un horror. Pero a pesar de esa tristeza, es lo que dije en la conferencia, no pudieron, el amor le ganó al odio. El amor es más fuerte que el odio”.

Hace apenas algunas horas el encuentro entre esa nieta y su abuela uruguayense se produjo, y la emoción le ganó a los sueños.

En la provincia de Entre Ríos se dio a conocer un video realizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, con el acompañamiento de la Dirección de Prensa de la Municipalidad.