Atlético Uruguay campeón del Clausura

El Decano se consagró Campeón del Clausura ganándole a Almagro la final en definición por penales. En los noventa igualaron 1 a 1 con goles de Ángel Gómez para Atlético y Brian Monzón para el Aurinegro. Ahora deberán jugar la final anual.

El Clausura “Libertador Gral. San Martín” del fútbol liguista tiene nombre propio. En la calurosa tarde del sábado uruguayense, Atlético Uruguay inscribió su nombre nuevamente en la galería de campeones. Derrotó 4 a 2 en definición por penales a Almagro, en la final jugada ante una multitud en el estadio Simón Luciano Plazaola. En el juego igualaron 1 a 1.

En la primera etapa sacó ventaja el Decano, a través de Ángel Gómez, a los 10’. Acuña puso la pelota cruzada de izquierda a derecha, a espaldas del Bidela, y allí apareció Gómez desprendido de marcas, para dominar y sacar un tremendo derechazo que se coló lejos del alcance de Germanier.

Así se irían al descanso, aunque con preocupación en el ganador por la segunda amonestación a Gaitán y por ende la roja, a falta de un par de minutos del entretiempo.

En el arranque del segundo tiempo llegó la igualdad, a los 11’. Misma fórmula. Pelota larga para el arranque por la izquierda de Brian Monzón que definió con gran categoría ante la mirada de Carrizo.

El hombre de menos del Decano no se notó en el juego, y Gómez tuvo la más clara para ganarlo. Un par de enganches en una baldosa dentro del área y el remate cruzado que se fue apenas desviado. Del otro lado lo tuvo Cassenave, que dentro del área remató cruzado para que se pierda afuera contra el palo izquierdo.

Lentamente se fueron encaminando a los penales, tras un juego intenso y desgastante.

La definición. Comenzó pateando Atlético. Abrió la serie Ángel Gómez, su remate se fue desviado, por arriba del travesaño. Brian Monzón engaño a Carrizo, pelota a la derecha, arquero a la izquierda. Arrancaba arriba Almagro 1 a 0.

Llegó Mariano Albornoz para patear fuerte a la izquierda, donde fue Germanier pero no llegó. 1 a 1, que se mantendría porque el remate de Alan Quittet dio en el travesaño y picó afuera.

El tercero de Atlético fue Pedro D’angelo, fuerte al medio para 2 a 1. Allí comenzó a ganarlo, ya que Nicolás Gómez no pudo convertir, tirándola por arriba.

Hernán Palacio tocó suave donde Germanier no fue y Luciano Guimaraens lo colocó arriba a la derecha. 3 a 2.

El quinto penal del Decano lo tomó Rubén Carrizo. Remate fuerte, al medio para el 4 a 2 definitivo y desatar el festejo.

Atlético Uruguay volvió a gritar Campeón de un torneo local, y lo festejó largamente, en el campo con su gente y en los vestuarios del Plazaola.

La temporada del fútbol local llega a su fin, solo resta programar la Final Anual, donde nuevamente se verán las caras Almagro y Atlético, campeones del Apertura y Clausura 2017.

Prensa Liga de fútbol