ANSES: 5499 niños entrerrianos deben presentar la certificación de salud y educación

La ANSES informa que el plazo para la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación o Formulario Libreta PS. 1.47 vence el último día hábil de diciembre (viernes 29 de diciembre), según la publicación de ayer de la Resolución 222-E/2017 en el Boletín Oficial. La presentación es un requisito obligatorio para el cobro de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH).

En la provincia de Entre Ríos, 5499 niños todavía adeudan la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación / Formulario Libreta PS. 1.47 correspondiente al año 2016; en tanto, en todo el país, ascienden a 230.252.

La AUH consta de un pago de $1412 por cada hijo menor de 18 años hasta un máximo de 5 hijos. El 80% ($1129,60) se abona en forma mensual y el 20% ($282,40) restante acumulado se liquida contra presentación del formulario PS 1.47 al año siguiente. Cabe recordar que quienes no presentaron la libreta en término ya perdieron el derecho al cobro de ese 20% retroactivo, pero deben presentar la libreta antes de la fecha mencionada para que el beneficio no sea suspendido. Aquellos que la hayan presentado en el transcurso del año no deben volver a hacerlo en este año; sí a partir de marzo del 2018.

Pasos para la presentación

Ingresar en www.anses.gob.ar, opción Categorías, Hijos y elegir Asignación Universal por Hijo. Una vez allí, ir a Formularios, elegir el PS. 1.47 DDJJ Asignación Universal e imprimirlo (en caso de no tener la libreta).

Llevarlo a la escuela para que las autoridades lo completen y firmen en la sección Educación. Este ítem es obligatorio para los mayores de 5 años, que no sean personas con discapacidad. Se informa también que los menores entre 45 días y 4 años que concurran a guarderías o jardín de infantes pueden presentar el formulario 2.68 de Escolaridad, siempre y cuando el establecimiento contenga CUE (Código Único de Establecimiento) avalado por el Ministerio de Educación.

Acudir con el niño al hospital o establecimiento de salud más cercano para que le realicen los controles o apliquen las vacunas y lo certifiquen en la sección Vacunas y controles de salud. Los niños menores de 6 años deben estar inscriptos en el Plan SUMAR | Nacer.

Pedir un turno en www.anses.gob.ar, sección Accesos Rápidos, opción Turnos, o en el número 130, para presentarlo el día y horario asignado. Si el turno es solicitado antes del 29 de diciembre y sale para enero 2018, se respetará la fecha de solicitud del mismo; de esta manera no se suspende el cobro de AUH.