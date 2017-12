Almagro a la final a puro gol

Almagro se metió en la final del Clausura “Libertador Gral. San Martín” goleando a Engranaje 5 a 2. Se jugó en el Plazaola con el arbitraje de Jorge Moreno, con una tenue lluvia durante la primera etapa.

El Aurinegro jugó un gran primer tiempo, en donde justificó claramente la victoria, y consiguió la diferencia de goles que le permitió estar tranquilo en la segunda etapa, cuando el juego se emparejó.

En apenas 3’ ya lo ganaba. Gabriel Padilla se anotó rápidamente en la red para el 1 a 0. Poco pasó para que llegara el segundo, a través de Ezequiel Casenave, cuando el reloj marcaba tan solo 9’.

Engranaje estaba desorientado, sin poder meterse en partido y lo aprovechó Almagro, que poco antes de la media hora, a los 27’, marcó el tercero. Nuevamente Padilla, esta vez aguantando de espaldas al arco, descargando a la derecha y buscando la devolución ahora si de frente al arquero Almada para definir lejos del alcance de este.

La primera etapa llegó a su fin. Festejada por el ganador y esperada por su rival, para barajar y dar de nuevo.

La segunda parte volvió a arrancar con goles. Matías Márquez descontó a los 2’, pero Rodrigo Saavedra estiró la diferencia nuevamente a los 9’, poniendo el 4 a 2. Antes del cuarto de hora el “Payo” Sergio Leiva marcó un golón desde larga distancia, remate fuerte a la salida del círculo central que picó y se le metió a Germanier. Ante el nuevo descuento, cinco minutos después llegó Brian Monzón para volver a aumentar, 5 a 2.

A partir de allí ambos contaron con chances para seguir marcando. Almagro no pudo resolver de contra ante los espacios que comenzaron a aparecer con el correr de los minutos. Por su parte Engranaje chocó con sus malas definiciones pero por sobre todo con el “Negro” Germanier, que tuvo atajadas espectaculares para evitar las nuevas caídas de su arco.

Sobre el final vio la roja Migual Aguiar en el Aurinegro. Poco importó o incidió en el juego, segundos después llegó el final pitado por Moreno.

Almagro espera en la final al ganador de Atlético Uruguay y Rivadavia, que se enfrentan este domingo en cancha del Decano desde las 17:30, con el arbitraje de Cristian Debrabandere.

Síntesis

Almagro 5 – Engranaje 2

Goles: PT: 3’ y 27’ Gabriel Padilla (A), 9’ Ezequiel Casenave (A) ST: 2’ Matías Márquez (E), 10’ Rodrigo Saavedra (A), 14’ Sergio Leiva (E), 19’ Brian Monzón (A)

Expulsado: ST: 45’ Miguel Aguiar (A)

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: César Vereda y Juan Carlos Ardetti

Cancha: Atlético Uruguay

Domingo 3/12

Atlético Uruguay vs. Rivadavia

Hora: 17:30

Árbitro: Cristian Debrabandere

Programación Semifinales 3ª – 4ª y Veteranos

Domingo 3/12

Cancha: Parque Sur

14:30 Veteranos – María Auxiliadora vs. Atlético Colonia Elía

16:00 4ª División – María Auxiliadora vs. Engranaje

17:30 3ª División – Parque Sur vs. María Auxiliadora

Postergado

4ª División – Gimnasia vs. Rivadavia

3ª División – Almagro vs. Engranaje

Veteranos – San José vs. Gimnasia