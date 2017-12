Agradecimiento de Pablo Bianchi luego de sufrir un accidente vial

El periodista y editor de 03442.com.ar, Pablo Bianchi, sufrió días pasados un violento choque desde atrás en su vehículo durante un viaje a la ciudad de Buenos Aires. Como resultado, parte de su familia sufrió fuertes golpes debido al impacto y el vehículo en el que viajaba quedó totalmente destrozado.

En ese marco dio a conocer un agradecimiento por el acompañamiento que tuvo de parte de una gran cantidad de gente que le hizo llegar sus saludos y solidaridad.

“El pasado 25 de diciembre, cerca de las 23 horas, mi familia y yo nos vimos involucrados involuntariamente en un accidente de tránsito en la Panamericana accediendo a Capital Federal. Con la autopista totalmente congestionada, hubo un momento en que el tránsito se detuvo casi totalmente, por lo que nos detuvimos también nosotros. Aún con las balizas puestas, un vehículo nos impactó violentamente desde atrás a una velocidad que hace presumir que el conductor nunca se dio cuenta que el tránsito estaba detenido. Como consecuencia, los cuatro integrantes de mi familia que viajábamos en el vehículo sufrimos las consecuencias del choque, resultando Nicolás, mi hijo, el que sufrió el mayor golpe con una lesión severa en su columna vertebral. Si bien está fuera de peligro, sus cuidados futuros son extremadamente delicados y demandará varios meses su recuperación.

Toda esta situación derivó en traslados de urgencia, internaciones para mi madre, mi hijo y para mi, el rescate de mi auto que quedó totalmente destrozado y las posteriores diligencias que conlleva todo accidente vial.

A lo largo de todo este tiempo no he dejado de recibir muestras de apoyo y solidaridad de parte de todos mis amigos, tanto de la vida como de la profesión, por lo que me resulta insoslayable la necesidad de agradecer tantas muestras de cariño y ayuda en momentos que se tornan muy difíciles de afrontar, sobre todo con un hijo accidentado. A todos quienes me han hecho llegar su disposición plena, sus ofrecimientos de ayuda y colaboración en todos los sentidos en que se necesitan en estos momentos, mi más grande agradecimiento y mi reconocimiento por estar presentes cuando realmente se los necesita.

A mi familia el agradecimiento pleno por la entereza y el valor para afrontar estos momentos con la serenidad que demandan las circunstancias.

A todos, muchas gracias por su afecto.

Pablo Bianchi”.