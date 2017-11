Victoria en casa de Regatas

Regatas Uruguay sigue firme en su casa; en un gran juego colectivo superó a San Martín de Curuzú Cuatiá 96 a 76 . El súper Memo Rodríguez se alzó con 31 puntos, 17 rebotes, 5 asistencias y 1 tapa para dominar por completo la tabla de líderes del partido. Cabe destacar también la gran actuación de Jorge Banegas 23 puntos al igual que Damián Peruchena que sumó para la visita.

La mejor versión de REGATAS jugando colectivamente se vio anoche en el Juancho Garro, que se dio un festín desde la línea de tres (20 triples); a ello también hay que sumarle la marcada defensa que bloqueó a San Martín impidiéndole hacer su juego.

Los celestes sumaron la cuarta victoria consecutiva en su casa.

Durante el primer cuarto, Regatas muy concentrado, corrió en ataque y anotaba con gran facilidad desde la línea de 6.75 m (Correnti, Rodríguez, Bernasconi, Banegas); de esta manera cerraban el parcial con una ventaja de nueve puntos 24 – 15

La intensidad ofensiva continuaba en el segundo cuarto, tanto Banegas como Rodríguez no dejaban de encestar de tres puntos; San Martín no encontraba el rumbo, un desconcertado Balbis movía el banco suplente, pero no lograba romper el juego ofrecido por Rimoldi; ese desconcierto lo llevó a desconectarse del juego y retirarse a vestuarios con parcial de 26 – 14 y una ventaja de 21 puntos finales 50 – 29.

En la reanudación, San Martín reaccionó pero no le alcanzó (24 – 23)

En el último cuarto, Regatas estaba convencido y no se permitió un mínimo de error; jugó su máxima expresión colectiva moviendo rápidamente el balón sin chances de que el rival pudiera actuar.

Con una ventaja de dieciocho puntos a su favor, Rimoldi movió el banco cambiando a Rodríguez (que se retiró ovacionado) por el juvenil Giorgetti a tan solo 1´46 del final.

También ingresó Cherot por Bernasconi; Gatti por Giraudo y Guibaudo por Acuña.

Un triple de Gatti, una bandeja de Cherot y una asistencia de Aguirre para que Gatti convirtiera el último doble del partido sobre la chicharra y sentenciar el partido 96 – 76 de la mano de los juveniles que también se animaron.

Regatas Uruguay 96

Barreto – Rodríguez 31 – Correnti 11 – Bernasconi 10 – Aguirre 5 – Giraudo 3 – Guibaudo – Acuña 6 – Cherot 2 – Gatti 5 – Banegas 23

San Martín 76

Luna 2 – F. Peruchena 20 – Insaurralde – D. Perruchena 23 – Aguirre 10 – Gómez Brocal 11 – Acosta – Zandomeni 3 – Olivetti 5 – Ocampo – Gómez 2