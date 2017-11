Terminal y Mercado: Firmaron la rescisión del contrato con “Entretenimientos de la Costa”

El presidente municipal José Eduardo Lauritto firmó en la mañana de este jueves el convenio de rescisión del contrato con la firma Entretenimiento de la Costa mediante el cual dejan sin efecto el contrato del Proyecto de Desarrollo Turístico Integral, suscripto en 2010. Este nuevo convenio implica la devolución a la órbita municipal de los edificios de la Terminal y del Mercado ya que el contrato original de 2010 y todas sus modificaciones posteriores son “rescindidas y extinguidas de común acuerdo”, solamente restará la ratificación del Concejo Deliberante.

“La Municipalidad de Concepción del Uruguay y la Sociedad Anónima “Entretenimientos de la Costa” acuerdan rescindir y extinguir de común acuerdo el Contrato de Concesión celebrado el día 9 de Noviembre de 2010 en el marco de la Licitación Pública Nº 04/2010, las modificaciones introducidas en el Convenio formalizado en fecha 7 de Noviembre de 2013, las que reconocieran como fundamento legal el dictado del Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal Nº 23.599 del 7 de Noviembre de 2013, la Ordenanza Municipal Nº 9348 del día 21 de Noviembre de 2013, y los actos administrativos que las partes hubieran dictado y que se vinculen ó deriven de ellos”, así reza el convenio firmado este jueves y que ya fue elevado al Concejo Deliberante para su ratificación.

En este nuevo convenio, las partes manifiestan también que queda sin efecto jurídico alguno el contenido y los alcances del acuerdo mutuo celebrado el 12 de agosto de 2016, por haber vencido los plazos y las prórrogas y el ministerio de turismo de la provincia no ha manifestado la decisión que le fuera requerida.

En definitiva, esta rescisión a la que solo le restará la aprobación del HCD, establece en su artículo 2: “dejar sin efecto la obligación del Municipio de dar en concesión a la empresa por un plazo de 30 años prorrogables por otros 20 años el inmueble donde funciona la actual terminal de ómnibus y el ex Hotel General Francisco Ramírez”. También se deja sin efecto la puesta en valor del ex Mercado Municipal, la cesión del nuevo edificio en la zona norte de la ciudad y las inversiones previstas en el plan de márketing.

En la firma del convenio estuvieron presentes el Intendente José Lauritto, el Jefe de Gabinete Luis Carrozzo, el Secretario de Gobierno Ricardo Vales, la titular de la empresa Entretenimientos de la Costa, Graciela Leone y su representante legal. Además fue invitado como veedor, el representante de la Fiscalía de Estado de la provincia, Dr. Diego Chichi.

Compromiso

“Yo me comprometí a que el edificio de la terminal de ómnibus iba a volver a manos del municipio, me comprometí a que el Mercado Municipal y el ex hotel de la Terminal volvieran al patrimonio municipal. También me comprometí a que Concepción del Uruguay no tuviera una segunda sala de juegos”, detalló Lauritto y reafirmó ese compromiso. Además el intendente recordó que el primer convenio firmado con la empresa implicaba que el edificio construido para la terminal nueva en la zona norte de la ciudad quedara para el municipio, pero para ello no hubo acuerdo con la provincia.

En este nuevo convenio firmado este 30 de noviembre, se rescinde el contrato inicial, no se modifica el patrimonio de la ciudad y las dos partes “renuncian expresa y especialmente a formularse entre sí cualquier reclamo indemnizatorio y/o por daños y perjuicios y/o por cumplimiento/incumplimiento, lucro cesante, pérdida de chance, y/o cualquier causa con motivo del Contrato de Concesión del 9 de Noviembre de 2010, su modificatorio del 7 de Noviembre de 2013, y los actos administrativos que las partes hubieran dictado y que se vinculen o deriven de ellas. Con lo cual, aprobado este Convenio por el Honorable Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay, las partes nada tendrán que reclamarse entre sí”, detalla la cláusula 7ª.

Las partes dejaron constancia que para que este convenio tenga validez deberá contar con la aprobación del Concejo Deliberante, por lo que inmediatamente fue elevado para que sea analizado. De ratificarse, se pondría fin a una historia que lleva 7 años desde el inicio del proyecto y que en palabras del Intendente: “nunca contó con el consenso social para llevarse a cabo”.