Sin encuentro: Los representantes de la Federación Entrerriana de Bomberos no se reunieron con Bordet

Una comitiva de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FEABV), se constituyó este martes en la ciudad de Paraná, donde habían acordado un encuentro con el gobernador Gustavo Bordet.

Según confirmaron desde la FEABV, el mandatario provincial (no dieron los motivos) no habría concurrido, por lo que la reunión en la cual se tratarían los planteos y reclamos por una cobertura médica para quienes no la poseen y pensión o reconocimiento para los bomberos voluntarios que cumplan 25 años ininterrumpidos de servicios, se vio frustrada.

Por esta razón, es que las autoridades de la Federación, hicieron llegar un comunicado a los medios, en el cual se expresa:

“La Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios informa que el día martes 21 de noviembre de 2017 se hizo presente en tiempo y forma en la casa de Gobierno de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, para dialogar con el gobernador Gustavo Bordet en la audiencia que se había pactado para ese día.

Lamentamos comunicar que el gobernador Bordet no se hizo presente en el lugar. Los representantes de la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios solicitaron una nueva audiencia para que el gobernador escuche de una vez el reclamo de los Bomberos Voluntarios de la provincia en búsqueda de soluciones.

Los bomberos voluntarios de Entre Ríos seguirán en estado de alerta y movilización. De no ser concedida por parte del gobierno una nueva audiencia, se analizaran nuevas medidas de movilización que requieran del posible apoyo de bomberos voluntarios de otras provincias.

Los cuarteles de bomberos voluntarios priorizarán siempre el normal funcionamiento para cubrir todas las emergencias, a pesar de la situación que hoy los afecta.

Seguimos recalcando que el reclamo es según la ley 8105, la puesta en vigencia de los artículos que proveen a los bomberos voluntarios una cobertura médica para quienes no la poseen y pensión o reconocimiento para los bomberos voluntarios que cumplan 25 años ininterrumpidos de servicios.

Los bomberos voluntarios de Entre Ríos y la Federación Entrerriana siguen manifestando su apertura al dialogo y buena predisposición a pesar de las acciones del gobierno provincial.