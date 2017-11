Sin cambios arriba. PVC ganó por primera vez en la temporada

Se jugó la 9ª Fecha del Clausura “Enrique Irel” de la Primera Promocional. La actividad estuvo centrada en canchas de Parque Sur, en el Puerto Viejo uruguayense, y de Los Gorilas, en Colonia Caseros. Ganaron los de arriba y no hubo modificaciones en la zona alta. La novedad de la jornada fue el triunfo de PVC. Fue 3 a 2 sobre Granate, convirtiendo sus primeros tres goles en el Clausura y ganando por primera vez en la temporada 2017, tras 23 partidos disputados.

Síntesis

Zona A

Cancha: Parque Sur

Cala 0 – Boca Juniors de Colonia Elía 1 (Cristian González)

Villa Sol 1 (Miguel Ferrari) – Deportivo Municipal 0

San Cayetano 2 – Defensores 2 (Leonel González, Juan Mayoras)

Pipas F.C. 2 (Federico Viana, Lucas Romero) – Sporting 1 (Jorge Churruarín)

Titán 0 – Isotopos 0

Rex Juntados 1 (Manuel Zuluaga) – Mandiyú 1(Héctor Orcajo)

Zona B

Cancha: Los Gorilas

Deportivo Pronunciamiento 0 – Los Gorilas 4 (Leandro Dutra, Mariano Gurnel, Pablo Ramírez, Roberto Castillo)

Nacional 0 – Atlético Concepción 2 (Lucas Magot, Cristian Becker)

Granate 2 (Esteban Segovia, Axel Quiroga)– PVC 3 (Diego Rodríguez, Sebastián Scheffler, Jonathan Fernández)

La Unión 3 (Juan Musico, Walter Ríos, Ricardo Lucero) – Metegol 1 ()

Defensores de la Carne 3 (Walter González-3-) – Menssana 1 (Sebastián Isla)

Libertad 1 (Diego Alcaraz) – Internacional ’96 0

Posiciones

Zona A Pts. J G E P GF GC DF 1 Boca Colonia Elía 18 8 5 3 0 13 7 6 2 Titán 15 8 4 3 1 10 6 4 3 Mandiyú 11 8 2 5 1 10 8 2 4 Rex Juntados 11 8 3 2 3 10 8 2 5 Sporting 11 8 3 2 3 9 8 1 6 Villa Sol 11 8 3 2 3 7 9 -2 7 Pipas F.C. 10 8 3 1 4 11 14 -3 8 Cala 9 8 2 3 3 10 9 1 9 Isotopos 8 8 1 5 2 6 7 -1 10 San Cayetano 8 8 2 2 4 14 16 -2 11 Defensores 8 8 2 2 4 9 13 -4 12 Deportivo Municipal 8 8 2 2 4 5 9 -4 Zona B Pts. J G E P GF GC DF 1 Defensores de la Carne 22 8 7 1 0 13 2 11 2 Atlético Concepción 19 8 6 1 1 19 7 12 3 La Unión 17 8 5 2 1 16 8 8 4 Los Gorilas 15 8 4 3 1 11 4 7 5 Internacional 96 11 8 3 2 3 10 7 3 6 Libertad 10 8 2 4 2 4 4 0 7 Metegol 8 8 2 2 4 12 11 1 8 Nacional 8 8 2 2 4 4 11 -7 9 Deportivo Pronunciamiento 7 8 2 1 5 4 13 -9 10 PVC 6 8 1 3 4 3 10 -7 11 Mensana 4 8 0 4 4 5 15 -10 12 Granate 3 8 0 3 5 4 13 -9

Próxima Fecha (9ª)

Zona A

Mandiyú vs. Pipas F.C.

Sporting vs. Titán

Deportivo Municipal vs. Rex Juntados

Isotopos vs. San Cayetano

Defensores vs. Cala

Boca Juniors (C.Elía) vs. Villa Sol

Zona B

Mensana vs. La Unión

Internacional ’96 vs. Defensores de la Carne

Atlético Concepción vs. Libertad

Metegol vs. Granate

PVC vs. Dep.Pronunciamiento

Los Gorilas vs. Nacional