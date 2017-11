Se realizará en San José el sexto encuentro de Hot Rod

Durante tres jornadas se exhibirá una gran variedad de autos personalizados, además se podrá disfrutar de las atractivas destrezas, juegos, cantina y bandas en vivo. La entrada será de un alimento no perecedero

El encuentro se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre en el Predio Multieventos de la ciudad (ex estación del ferrocarril). Durante tres jornadas se exhibirán una gran variedad de autos ultra personalizados, donde además se podrá disfrutar como ya es costumbre de las atractivas destrezas , juegos, pin up, stands, accesorios, servicios de cantina y mucha música en vivo a cargo de las bandas, “Aguas Turbias” y “1114 Hard Rock” que se presentarán el sábado 18 a partir de las 20 horas. La entrada será de un alimento no perecedero que se destinará a instituciones locales, el evento no se suspende por lluvia.