Se jugó una nueva fecha de la Promocional

La Primera División Promocional jugó su 9ª Fecha este domingo. Titán llegó a la cima de la Zona A aprovechando el traspié de Boca de Colonia Elía.

Síntesis

Zona A – Organizador: Pipas FC

Mandiyú 1 (Maximiliano Roa) – Pipas FC 2 (Lucas Romero, Federico Viana)

Defensores 1 (Leonel González) – Cala 2 (Pablo Tramontín, Atilio Elorza)

Deportivo Municipal 1 (Eduardo Velázquez) – Rex Juntados 2 (Sebastián Oroño-2-)

Isotopos 1 (Ricardo Meriano) – San Cayetano 0

Sporting 0 – Titán 1 (Emanuel Meonis)

Boca Juniors de Colonia Elía 0 – Villa Sol 3 (Jorge Váldez-2-, Jorge Machado)

Zona B – Organizador: Defensores de la Carne

Mensana 3 (Cristian Caraballo-2-, Brian Zaballo) – La Unión 3 (Juan Leturia, Diego Vidal, Ricardo Lucero)

PVC 0 – Deportivo Pronunciamiento 1 (Cristian Bueno)

Metegol 4 (Franco Rodríguez-2-, Exequiel Rodríguez, Leo Rodríguez) – Granate 0

Atlético Concepción 1 (Eric Sanguinetti) – Libertad 0

Los Gorilas 4 (Roberto Castillo, Leonardo Dutra-2-, Gaitán) – Nacional 0

Posiciones

Zona A Pts. J G E P GF GC DF 1 Titán 18 9 5 3 1 11 6 5 2 Boca Colonia Elía 18 9 5 3 1 13 10 3 3 Rex Juntados 14 9 4 2 3 12 9 3 4 Villa Sol 14 9 4 2 3 10 9 1 5 Pipas F.C. 13 9 4 1 4 13 15 -2 6 Cala 12 9 3 3 3 12 10 2 7 Mandiyú 11 9 2 5 2 11 10 1 8 Sporting 11 9 3 2 4 9 9 0 9 Isotopos 11 9 2 5 2 7 7 0 10 San Cayetano 8 9 2 2 5 14 17 -3 11 Defensores 8 9 2 2 5 10 15 -5 12 Deportivo Municipal 8 9 2 2 5 6 11 -5 Zona B Pts. J G E P GF GC DF 1 Defensores de la Carne 25 9 8 1 0 14 2 12 2 Atlético Concepción 22 9 7 1 1 20 7 13 3 Los Gorilas 18 9 5 3 1 15 4 11 4 La Unión 18 9 5 3 1 19 11 8 5 Metegol 11 9 3 2 4 16 11 5 6 Internacional 96 11 9 3 2 4 10 8 2 7 Libertad 10 9 2 4 3 4 5 -1 8 Deportivo Pronunciamiento 10 9 3 1 5 5 13 -8 9 Nacional 8 9 2 2 5 4 15 -11 10 PVC 6 9 1 3 5 3 11 -8 11 Mensana 5 9 0 5 4 8 18 -10 12 Granate 3 9 0 3 6 4 17 -13



Próxima Fecha (10ª)

Zona A

San Cayetano vs. Sporting

Villa Sol vs. Defensores

Cala vs. Isotopos

Boca Juniors (C.Elía) vs. Deportivo Municipal

Titán vs. Mandiyú

Pipas F.C. vs. Rex Juntados

Zona B

Nacional vs. PVC

Dep.Pronunciamiento vs. Metegol

Granate vs. Mensana

Los Gorilas vs. Atlético Concepción

Defensores de la Carne vs. Libertad