Se jugó la novena fecha en cancha de Almagro

El Clausura Femenino “Ni Una Menos” disputó la 9ª Fecha este domingo en cancha de Almagro. Pocos cambios en las posiciones de privilegios. Triunfos de Almagro, San Marcial y Gimnasia. Engranaje sube en la Zona A y Gorilas consiguió su primera victoria en el certamen.

Síntesis

Cancha: Almagro

La China 0 – Agrario Rocamora 3 (Patricia Moreyra, Gisela Saipert, Abigail Barral)

Boca Juniors de Colonia Elía 0 – Gorilas 1 (Pamela Cabrera)

Almagro 2 (Araceli Villa, Melina Ramírez) – Defensores del Oeste 0

San Marcial 1 (Alfonsina Bordet) – Parque Sur 0

Unión y Recreo 0 – Engranaje 2 (Aldana Amarillo, Vanina Ramírez)

Don Bosco 0 – Atlético Uruguay 1 (Flavia Duarte)

Gimnasia 5 (Ludmila Odiard -2-, Antonella Rapallo, Maria Monzón, Janet Perdiguero) – María Auxiliadora 0

Libre: Sporting

Posiciones

Zona A Pts. J G E P GF GC DF 1 Almagro 27 9 9 0 0 46 0 46 2 Parque Sur 10 8 2 4 2 10 5 5 3 Engranaje 10 9 3 1 5 7 21 -14 4 Defensores del Oeste 7 8 2 1 5 6 16 -10 5 Boca Juniors de Colonia Elía 6 8 2 0 6 5 9 -4 6 Unión y Recreo 6 8 2 0 6 3 41 -38 7 Gorilas 5 8 1 2 5 1 14 -13 8 Sporting 0 8 0 0 8 1 29 -28 Zona B Pts. J G E P GF GC DF 1 San Marcial 25 9 8 1 0 31 0 31 2 Gimnasia 24 9 8 0 1 47 3 44 3 Don Bosco 18 8 6 0 2 20 7 13 4 Agrario Rocamora 17 9 5 2 2 14 5 9 5 Atlético Uruguay 12 9 4 0 5 6 23 -17 6 María Auxiliadora 10 8 3 1 4 6 13 -7 7 La China 6 8 2 0 6 4 21 -17

Próxima Fecha (10ª)

Parque Sur vs. Gimnasia

María Auxiliadora vs. Almagro

Defensores del Oeste vs. Boca Juniors de C. Elía

Los Gorilas vs. La China

Agrario Rocamora vs. Don Bosco

Atlético Uruguay vs. Unión y Recreo

Engranaje vs. Sporting

Libre: San Marcial