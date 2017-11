Se jugó la doble fecha del clausura femenino

El Clausura Femenino “Ni Una Menos” sigue su marcha. En cancha de Almagro se disputó el sábado la 11ª Fecha y en María Auxiliadora se jugaron este lunes los partidos de la 12ª Fecha.

La novedad más destacada fue la derrota de Almagro a manos de San Marcial. Fue 2 a 0 con goles de Micaela Martínez y Virginia Crudo. Las Bohemias le cortaron a Las Aurinegras una racha de 20 partidos invictas, los últimos 15 con victorias consecutivas. No perdía desde la 7ª Fecha del Apertura, cuando cayó 4 a 2 frente a Gimnasia, el 6 de Mayo de este año en cancha de Agrario Rocamora.

Más allá del sabor amargo, Almagro tiene asegurado su pasaje a Cuartos de Final, cuando restan tres fechas para el cierre de la etapa clasificatoria.

Por su parte San Marcial, recuperó la punta de la Zona B manteniendo además el invicto en el Clausura. Las Bohemias también están clasificadas a los Cuartos de Final. El otro equipo que se aseguró la clasificación fue Gimnasia. Los restantes clasificados de ambas zonas se definirán en las próximas fechas.

Síntesis 11ª Fecha

Sábado 18/11

Cancha: Almagro

La China 0 – Defensores del Oeste 3 (Yasmín Scheffer-2-, Carolina Quintana)

Gimnasia 0 – San Marcial 0

Atlético Uruguay 4 (Ana Ledesma, Camila Kloster, Nadia González, Flavio Duarte) – Sporting 0

Unión y Recreo 0 – Agrario Rocamora 2 (Belén Yasiuk, Gisela Saiper)

Gorilas 1 (Carolina Vázquez) – Don Bosco 2 (Liliana Tamburlini-2-)

Almagro 4 (Antonella Benítez, Melina Ramírez, Estefanía Suárez, Oriana Gómez) – Parque Sur 0

Boca Juniors de Colonia Elía 0 – María Auxiliadora 2 (Ivana Pintos-2-)

Libre: Engranaje

Síntesis 12ª Fecha

Lunes 20/11

Cancha: María Auxiliadora

María Auxiliadora 4 (Ivana Pintos-4-) – La China 0

Almagro 0 – San Marcial 2 (Micaela Martínez, Virginia Crudo)

Don Bosco 4 (Priscila Massiolo-2-, Yamina MAquiavelo, Liliana Tamburlini) – Defensores del Oeste 3 (Nataly Cáceres, Carolina Quintana-2-)

Unión y Recreo 0 – Gorilas 3 (Carolina Vázquez-2-, Camila Ríos)

Boca Juniors de Colonia Elía 2 (Melanie Zaballo-2-) – Parque Sur 1 (Catherine Olier)

Atlético Uruguay 4 (Ana Ledesma-2-, Flavio Duarte, Nadia González) – Engranaje 0

Sporting 0 – Agrario Rocamora 6 (Priscila Moreyra, Luciana Fernández, Belén Yasiuk, Gisela Saiper, Florencia Aguiar, Carolina Maciel)

Libre: Gimnasia

Posiciones

Zona A Pts. J G E P GF GC DF 1 Almagro 33 12 11 0 1 52 3 49 2 Defensores del Oeste 13 11 4 1 6 14 20 -6 3 Engranaje 13 11 4 1 6 9 26 -17 4 Gorilas 11 11 3 2 6 11 16 -5 5 Parque Sur 10 11 2 4 5 11 13 -2 6 Boca Juniors de Colonia Elía 9 11 3 0 8 7 14 -7 7 Unión y Recreo 6 11 2 0 9 4 49 -45 8 Sporting 0 11 0 0 11 2 41 -39 Zona B Pts. J G E P GF GC DF 1 San Marcial 29 11 9 2 0 33 0 33 2 Gimnasia 28 11 9 1 1 49 3 46 3 Agrario Rocamora 26 12 8 2 2 26 5 21 4 Don Bosco 24 11 8 0 3 26 15 11 5 Atlético Uruguay 21 12 7 0 5 17 24 -7 6 María Auxiliadora 16 11 5 1 5 13 15 -2 7 La China 6 11 2 0 9 4 34 -30

Próxima Fecha (13ª)

Engranaje vs. Agrario Rocamora

Sporting vs. Los Gorilas

Unión y Recreo vs. Defensores del Oeste

Don Bosco vs. María Auxiliadora

La China vs. Parque Sur

Boca Juniors de C. Elía vs. San Marcial

Almagro vs. Gimnasia

Libre: Atlético Uruguay