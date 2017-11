RUS participó del XII Congreso Internacional sobre Fraude en el Seguro

El mismo se desarrolló durante el 31 de octubre y el 1° de noviembre en el Hotel Panamericano de Buenos Aires. Fue organizado por Cesvi Argentina con el respaldo de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), con el objetivo de promover un mercado asegurador regional más transparente. El encuentro fue auspiciado por Rio Uruguay Seguros y estuvo dirigido a gerentes, jefes y responsables legales, de siniestros, de prevención de fraudes, peritos inspectores de compañías de seguros, productores, entre otros.

Durante el congreso, diferentes especialistas en la problemática latinoamericana dieron a conocer las nuevas tendencias en la prevención del fraude asegurador; se efectuaron debates sobre diversos temas que impulsan las prácticas para detectar fraudes en las compañías de seguros y se abordaron las nuevas tecnologías aplicadas en la lucha antifraude.

Por otro lado, también se realizó la premiación del Concurso Internacional de Lucha contra el Fraude del que resultaron ganadoras: Federación Patronal con su trabajo “Los vulnerables”, Liberty Seguros con la presentación del “Caso Rizo” y MAPFRE Uruguay con “Sociedades del Papel”. Integrantes de la Coordinación de Servicios al Cliente/Siniestros de RUS presentaron el caso “Lancha fantasma” que si bien no ganó, llegó hasta instancias finales.

Conclusiones del Congreso

De estas actividades y en representación de RUS estuvo presente el personal de la Coordinación de Siniestros y del Proceso Técnico. A continuación compartimos una serie de reflexiones elaboradas por Facundo Loza, miembro del Subproceso de Análisis y Detección de Fraude, respecto a las mismas.

Como primera reflexión, debemos reconocer el marco de importancia que tiene este tipo de eventos para América del Sur. Cesvi ha posibilitado que podamos compartir las experiencias de distintas aseguradoras de esta región y ha instalado el flagelo del fraude en la actividad aseguradora.

En el desarrollo de los distintos expositores hemos escuchado que este tema del fraude tiene que ser transversal a todos los procesos de las aseguradoras, ya que no solo se detectan fraudes en siniestros, sino por el contrario en todos los sectores.

Lo que si nos ha quedado muy claro, es que debemos avanzar en el momento de la suscripción; aquí se pueden corregir muchas cosas que si no las hacemos, las podemos pagar muy caras al momento del siniestro.

Hoy la tecnología nos da la posibilidad de consultar diferentes bases de datos prácticamente en línea y eso, a la hora de asegurar, es una herramienta muy valiosa.

Dentro de los fraudes que se cometen podemos decir que hay fraude ocasional y organizaciones delictivas para cometer fraudes. De las dos formas, el daño que nos causan es cuantioso. El primero de los casos es aquel que a la hora de contratar una póliza el asegurado no tenía planificado cometerlo. La forma más común es hacer pasar un daño anterior no cubierto. También lo conocemos como magnificación de los daños. En el segundo, donde intervienen verdaderas organizaciones, ya nos encontramos con la intención de provocar un hecho ilícito. Aquí, por ejemplo, tratan de asegurar algún bien que no existe para después denunciarlo como robado.

Generalmente en este tipo de fraudes hay detrás personas que conocen como trabajan las distintas aseguradoras. Saben en qué somos más vulnerables; por ejemplo, qué empresa no realiza previas o qué tipo de controles o ambientales se realizan a la hora de recibir una denuncia de siniestro.

También al fraude lo podemos clasificar en interno, externo y combinado.

Se debe mencionar la aparición del “cyberdelito” donde los “hackers” son quienes se encargan de cometer fraude sobre las aseguradoras. Los avances tecnológicos pueden ser explotados inescrupulosamente en maniobras fraudulentas que generan este tipo de inconvenientes en las empresas aseguradoras y todas están expuestas ya que van mutando en la modalidad de llevarlo a cabo.

En este tipo de eventos se destacan nuevas herramientas que se pueden utilizar para disminuir el fraude como los nuevos medios de pago y formas de realizar un contrato descentralizado realizado a partir de códigos informáticos denominados Bitcoin y Blockchain and Smartcontracts, respectivamente.

No podemos dejar de mencionar la participación de SSN en la premiación del Congreso Internacional sobre Fraude, donde este organismo pregona por los lineamientos principales exigidos por el régimen reglamentario antifraude a través de la Resolución 38.477 “Normas sobre Políticas, Procedimientos y Controles internos para combatir el Fraude”.

Como todos los años, Cesvi realiza el Concurso Internacional de Lucha contra el Fraude donde cualquiera de los empleados de las distintas compañías, independientemente del área en la que trabajen, se comprometen en la lucha contra éste presentando casos reales exitosos donde han detectado fraude.

En las conclusiones expuestas por el jurado de notables, del que participó Cora Smolianski, responsable de la Coordinación Antifraude de Seguros de la Superintendencia de Seguros de la Nación, se remarcó un leve retroceso en las medidas implementadas para combatir el fraude debido a que, en la mayoría de los casos presentados, no se realizó una correcta inspección previa del bien asegurado como así lo indica el régimen reglamentario antifraude en el que se debe tener cabal conocimiento del estado del riesgo y de las cosas o personas aseguradas, ya que “una seria política antifraude es asegurar riesgos y no siniestros”.