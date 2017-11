Protesta de vecinos en San José “Respeto la manifestación, pero creo que hubo algún otro interés”

La declaración fue realizada por el Comisario Mayor Héctor Páez , luego de la protesta de los vecinos de San José. Además, expresó su disconformidad con una publicación de Análisis Digital.

Luego de la protesta de un grupo de vecinos que tuviera lugar el martes por la noche en la ciudad de San José, el Jefe de la Policía Departamental Colón, Comisario Mayor Héctor Páez, recibió en su despacho a colegas dey durante la entrevista, el funcionario expresó su disconformidad con una publicación del medio paranaensey su sospecha sobre los intereses que pueden haber motivado la movilización.“En la marcha participaron alrededor de 50 personas. Sinceramente hay un problema que no logro entender, porque en la reunión del Foro de Seguridad del martes pasado nos dijeron que contra la Policía no tenían nada porque somos los únicos que estamos cuando nos necesitan y les damos respuesta, según nos decían. Sobre el final, expresé que nosotros no les podíamos prometer delincuencia cero pero sí tratar de bajar la vulnerabilidad de San José a los delitos, y me aplaudieron. Está filmado. Lamentablemente la periodista que comentó hoy (por ayer) enno fue ese día; le faltó ese capítulo”, dijo para comenzar.

“El día del foro estaba todo bien y a los seis días piden por seguridad, pregunto qué debe haber ocurrido en esos días para que sea tomado como una ‘ola de inseguridad’ como dice el medio capitalino. Tengo hasta nombre de las vecinas y de los damnificados que dijeron que la Policía pasa cada veinte minutos por la casa”, agrega.

Sobre lo sucedido el martes, el comisario aclara: “Dicen que marcharon frente a la comisaría y que no los atendió nadie. Estábamos todos, las puertas estaban abiertas y no había ningún vallado policial. Pasaron por ahí, golpearon las manos diciendo ‘seguridad, seguridad’, filmaron y después salieron a decir que no los atendimos. Nadie nos dijo si nos iban a entregar un petitorio o que necesitaban hablar con alguien. Yo estaba y vi todo. La comisaría estaba abierta, hubiesen ingresado”.

A la vez, Páez asegura que “San José tiene algo que tienen pocas ciudades, como es el Foro de Seguridad, del que participa poca gente, pero está creado. A veces va el comisario, a veces el fiscal, otras yo, vamos rotando. Prefieren quemar cubiertas, hacer cánticos, marchas y pedir soluciones a los gritos; es muy difícil ponerse de acuerdo. Yo no objeto eso, cada uno se manifiesta como quiere y nosotros en ningún momento vamos a impedir nada, pero las ciudades que no tienen Foro de Seguridad no andan quemando cubiertas ni diciendo barbaridades”.

Al referirse a la seguridad y los posibles hechos que pueden haber motivado la marcha, señala: “Todo se inició por el caso de este menor, por eso ahora llama la atención que se hable de ola de inseguridad. No ocurrieron otros casos, más que los habituales”. Dice además que no hubo un incremento en la inseguridad. “En San José no sucedió ningún hecho desde el sábado hasta hoy (por ayer) y en Colón llevamos casi una semana, después a lo mejor ocurren dos o tres en un par de días. No puede negarse la cantidad de detenidos con prisión preventiva, trabajo de la Fiscalía y de la investigación nuestra. No eludo que ocurran hechos porque es imposible. Una de las cosas que se cuestionaban es que no quieren que pase lo de Delasoie, que ya va para cuatro años. Hace tres que estamos nosotros y el único hecho violento que tuvimos fue uno en Ubajay. San José no ha tenido un robo violento, porque por ejemplo el de Musimundo no fue un asalto ya que no se usaron armas; hubo cuatro personas detenidas de los cuales dos fueron condenados. Seguro que nos faltan aclarar hechos, pero de ahí a que sea una ola de inseguridad?”

“Yo vi quién fue la primera persona en llegar al lugar, quién fue que habló con el resto y quién dio la orden de salir para la municipalidad”, asegura el jefe de Policía Departamental Colón, y agrega: “Respeto la manifestación, pero creo que hay algún otro tipo de interés que puede ser político, brindar sensacionalismo. Hay un trasfondo que no logro ver. Aparece un dirigente político diciendo en su Facebook que tienen el Plan de Seguridad Ciudadana a disposición de las autoridades de San José. Ya lo ha dado a conocer; estaría bueno que se acerque. En el concejo deliberante yo no estaba, pero volvieron a decir que era contra la policía más que la situación en sí”.

“QUE NO SE ACOSTUMBREN A EXPULSAR GENTE”

Sobre el final de la entrevista, el Comisario Héctor Páez da a conocer su preocupación sobre una modalidad que a su entender va en aumento en la ciudad de San José.

“Hubo un hecho de un supuesto exhibicionista al cual le dieron prisión domiciliaria y se tuvo que ir de su casa por amenazas. Después hubo dos hechos en Loma Hermosa, cuyo supuesto autor era de Buenos Aires, y se tuvo que ir de San José por la presión social. Y ahora el caso de este menor, cuyo primer reclamo se originó porque al chico no lo querían en San José”.

“Ojo con que se acostumbren a expulsar gente que ni siquiera ha sido condenada por la justicia; todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Además van más contra el foráneo que con quienes son de San José”, concluye.

LAS DECLARACIONES DE LA POLÉMICA

El artículo periodístico publicado en Análisis Digital al que hace referencia el jefe policial de Colón son declaraciones realizadas por la periodista sanjosesina Marisa Follonier al programa “A Quien Corresponda” (Radio De la Plaza), en las cuales indicó que “en San José se está repitiendo una situación similar a la que se vivió en 2015, con una serie de hurtos simples y algunos robos y que en aquel momento provocaron la muerte de un comerciante, quien encontró a los ladrones robando dentro de su casa y terminaron con su vida. La gente tiene muy vivo ese recuerdo y ante estos hechos se moviliza enseguida y reclama por seguridad”.

Respecto de la respuesta de las autoridades, señaló que “el viceintendente de la ciudad que preside el Foro de Seguridad, Gabriel Truffa, recibió a los vecinos e intentó dar las explicaciones que pudo pero no tiene demasiadas respuestas para dar porque la situación en manos del Copnaf con este menor y de la intervención que pueda tomar la Justicia”.

También marcó “el enojo existente en las autoridades policiales ante el reclamo de la gente en la comisaría y también se enojaron con los periodistas que cubrimos la protesta porque sostienen que lo que se está viviendo no es una ola de inseguridad y que desde el periodismo hacemos sensacionalismo y que agitamos a la gente, lo cual no es cierto porque los robos y los hurtos existieron y preocupan a la comunidad por lo cual tendrán que buscar la manera de resolverlo”.