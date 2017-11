Pasó por Basavilbaso el fútbol femenino

La 10ª Fecha del Clausura Femenino “Ni Una Menos” se disputó este domingo en cancha de Defensores del Oeste de Basavilbaso.

Síntesis

Cancha: Defensores del Oeste (Basavilbaso)

María Auxiliadora 1 (Ivana Pintos) – Almagro 2 (Melina Ramirez -2-)

Gorilas 6 (Carolina Vazquez -2-, Camilla Ríos, Jeniffer Espinosa, Diana Mendaro, Liviana Garelli) – La China 0

Agrario Rocamora 4 (Luciana Fernández, Verónica Heindenreij, Belén Yasiuk, Gisela Saipert) – Don Bosco 0

Parque Sur 0 – Gimnasia 2 (Ludmila Odiard, Milagros Cabrera)

Engranaje 2 (Susana Belleretti-2) – Sporting 1 (Carina Rodríguez)

Atlético Uruguay 3 (Nadia Gonzalez, Yamila Kloster, Ana Ledesma) – Unión y Recreo 1 (María Rottoli)

Defensores del Oeste 2 (Yasmin Scheffer, Silvia Cabrera) – Boca Juniors de Colonia Elía 0

Libre: San Marcial

Posiciones

Zona A Pts. J G E P GF GC DF 1 Almagro 30 10 10 0 0 48 1 47 2 Engranaje 13 10 4 1 5 9 22 -13 3 Parque Sur 10 9 2 4 3 10 7 3 4 Defensores del Oeste 10 9 3 1 5 8 16 -8 5 Gorilas 8 9 2 2 5 7 14 -7 6 Boca Juniors de Colonia Elía 6 9 2 0 7 5 11 -6 7 Unión y Recreo 6 9 2 0 7 4 44 -40 8 Sporting 0 9 0 0 9 2 31 -29 Zona B Pts. J G E P GF GC DF 1 Gimnasia 27 10 9 0 1 49 3 46 2 San Marcial 25 9 8 1 0 31 0 31 3 Agrario Rocamora 20 10 6 2 2 18 5 13 4 Don Bosco 18 9 6 0 3 20 11 9 5 Atlético Uruguay 15 10 5 0 5 9 24 -15 6 María Auxiliadora 10 9 3 1 5 7 15 -8 7 La China 6 9 2 0 7 4 27 -23

Próxima Fecha (11ª)

Sporting vs. Atlético Uruguay

Unión y Recreo vs. Agrario Rocamora

Don Bosco vs. Los Gorilas

La China vs. Defensores del Oeste

Boca Juniors de C. Elía vs. María Auxiliadora

Almagro vs. Parque Sur

Gimnasia vs. San Marcial

Libre: Engranaje