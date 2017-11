Paso a cuarto intermedio: Se realizó la audiencia de elevación a juicio la causa por el caso Jorge López

Tal como fuera anunciado oportunamente, la fiscal Melisa Ríos y el coordinador de fiscales, Fernando Lombardi presentaron este miércoles en Audiencia ante la jueza de Garantías (subrogante) Natalia Céspedes, la remisión a juicio de la causa por la caso Jorge López, que tiene como acusados a una decena de policías de la Jefatura Departamental Uruguay, por hechos de “Torturas, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y falsedad ideológica”.

En la audiencia, estuvieron presentes los abogados defensores Luis María Hadad, representante de Eduardo Sebastián Troncoso y Leonardo Javier Miño; doctor José Esteban Ostolaza, defensor de Francisco Celestino Borges, Jorge Rafael Valdez y Eloy Rafael Fernández; los abogados Rubén A. Pagliotto y Damián Patenatti, defensores de Gabriel José Arias, Pablo Sebastián Benítez , Roberto Andrés Ocampo y Juan Asín, y el abogado Pablo Sotelo, defensor de José Povoroznik.

También se presentaron los abogados querellantes, doctores Adrián Cabrera y Manuela Aranda Fernández, representando a la víctima de autos, encontrándose en sala familiares de López, entre ellos su esposa.

Concedida la palabra a la agente Fiscal, doctora Ríos, solicitó la remisión a juicio la causa, relatando los hechos investigados y las calificaciones penales asignadas, efectuando detalladamente por cada coimputado tales circunstancias, como también esbozando las evidencias con las que piensa sostener su acusación.

La parte Querellante, no tuvo diferencias con la fiscal, pero aclaró que varía en cuanto a las calificaciones, ya que interesa calificación de torturas contra Jorge López.

A su turno el doctor José Esteban Ostolaza, en relación a la imputación será tratado en oportunidad ante el Tribunal de Juicio al tiempo del Debate, y allí serán contestadas, por su parte, el doctor Pablo Sotelo, a su turno en cuanto a su defendido por aplicación de art. 402, señaló que no hay elementos de convicción de la participación de su cliente y solicitó el sobreseimiento, porque no hay elementos para llevarlo a Juicio.

El doctor Luis María Haddad, no realizó observaciones pero señaló que discutirá en la etapa oportuna las conductas endilgadas, y calificación legal, puesto que entiende a priori que la calificación ha sido extremadamente general y debe dilucidarse el rol de sus defendidos en todo el hecho descripto y la calificación legal referida por Fiscalía.

Al hacer uso de la palabra el doctor Pagliotto explicó que es la oportunidad para hacer planteo reiteratorio y quedó un pedido de sobreseimiento respecto al acusado Miguel Asín, defendido por conjuntamente con el doctor Petenatti, entendiendo que de existir materialidad no ha sido Miguel Asín del mismo porque no participó de la detención y el traslado de la víctima, no participó de la reyerta barrial ni en los supuestos vejámenes, ni en el barrio, ni en oportunidad de llegar a Jefatura Departamental, y su no presencia habilita holgadamente, por sentido común y lógica que debe quedar apartado absolutamente de la causa por sobreseimiento, y no hubo pedido de remisión a juicio por el mismo, resaltando el pedido de que quede a salvo el buen nombre y honor del mismo.

La Fiscalía contestó sobre los sobreseimientos pedidos por los defensores, rechazando lo solicitado por el defensor de Povoroznik, ya que debe contarse con certeza negativa que no existe en este legajo, indicando que hay elementos suficientes para llevarlo a juicio, en tanto que en el caso de Miguel Asín, señalaron que fue corroborado su presencia en Tribunales al momento de los hechos, por lo que se aceptó el sobreseimiento.

A continuación el doctor Patenatti, planteo su oposición a la incorporación de actas de reconocimiento para con su defendido Gabriel José Arias, ya que el testigo Aníbal Oscar López, (al ver los nombres de los imputados en la prensa) lo buscó en Facebook previa rueda de personas.

En este caso fue el doctor Fernando Lombardi que contestó, oponiéndose al planteo y señaló que esto debería ser materia de discusión en el juicio.

A continuación se presentaron los testigos de partes que declararán a lo largo del debate y se incorporaron documentales que serán analizadas en el mismo como pruebas, incorporándose algunos testigos solicitados por las Defensas de los imputados, tras lo cual la Fiscalía pidió que los acusados se abstengan de mantener cualquier contacto con las víctimas y testigos hasta realización de Juicio.

Finalizada la audiencia, la jueza dispuso tener presente el pedido de remisión de causa a juicio formulado por doctora Melisa Ríos, así como la acusación formulada por la Querella particular representada por los Dres. Adrián Cabrera y Manuela Aranda Fernández. También tuvo presente el pedido de sobreseimiento interesado por la Defensa de Jesús Miguel Asín y Leonardo Povoroznik y la evidencia ofrecida a debate por cada una de las partes. Agregando además el pedido de exclusión probatoria interesado por la Defensa ejercitada por los Dres. Pagliotto y Petenatti, al tiempo que dispuso la continuidad de las medidas de coerción vigentes, pasando a un cuarto intermedio para dar a conocer (luego del análisis) la elevación, lo que sucedería en los próximos días.