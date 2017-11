Oscar Zantta será local en Libertador San Martin

Los días 18, 19 y 20 de noviembre próximos el Rally Entrerriano Copa Entre Ríos un Mismo Horizonte llegara por primera vez a la localidad de Villa Libertador San Martin, que compartirá la fecha con Valle María, en la concreción de esta fecha mucho tuvo que ver el de Villa Libertado Oscar Zanatta que tendrá la oportunidad de correr ante su gente.

Oscar que este año decidió hacer la temporada completa bajo la estructura de Roberto Prina y que tiene su actividad comercial en Rafaela, Santa Fe, es oriundo de Villa Libertador y los fines de semana los pasa en la tranquila localidad del centro oeste de la provincia junto a su familia, pero no tenía pensado que la categoría llegaría a sus tierras y al enterarse se puso enseguida a disposición de la organización; “Cuando un amigo me cuenta que el Sr Intendente estaba averiguando por el Rally Entrerriano no lo podía creer, correr en mi ciudad natal, en mi ciudad actual. Un sueño!!!!; lo llamo a Javier Tofay , me autoriza a tener una reunión con el Sr Intendente de Libertador San Martín (Puiggari) y en 48 horas se confirmaba la carrera” arranco diciendo quien es hoy tercero en el Campeonato de la clase N9 junto a su navegante el crespense Julián Schimph; “La carrera seguramente será un éxito total ya que se nota una gran predisposición por parte de las autoridades municipales y las fuerzas vivas de la ciudad, tenemos unos excelentes caminos para este tipo de competencia y los comentarios que ya existen en la ciudad.”

Hoy la organización está en sus tramos finales y durante la semana se darán los últimos relevamientos para dejar listo el Libro de Ruta de lo que será el Pre Coronación del Rally Entrerriano y para Zanatta como para todos quienes están en la lucha por los campeonatos es una fecha clave; “Quiero agradecer al equipo de Roberto Prina, ya que en mi primer año de participación estoy tercero en el Campeonato de mi categoría y que están dejando en las mejores condiciones mi auto para esta carrera muy especial para mi. Un saludo a toda la Familia del Rally Entrerriano y los espero el 18 19 y 20 en Libertador San Martín (Puiggari).”