M´Biguá planteó una agenda de temas clave al secretario de Ambiente

Jorge Daneri, referente de la Fundación M´Biguá Ciudadanía y Justicia Ambiental, se reunió este jueves con el flamante secretario de Ambiente de la Provincia, Horacio Melo. El encuentro convenido entre las partes, para establecer una instancia de intercambio sobre temas sensibles de la situación de Entre Ríos respecto a políticas ambientales, resultó el marco propicio para que la ONG pudiera plantear sus inquietudes centrales. En ese sentido, Melo escuchó con atención y dio respuesta a una agenda de temas clave.

En primera instancia M´Biguá puso sobre la mesa la necesidad de establecer un cronograma legislativo preciso para el desarrollo de la nueva normativa ambiental, conforme el mandato constitucional hasta ahora incumplido. Hay que recordar que la organización promovió una acción judicial en 2014, con el propósito de lograr la sanción normativa y reglamentación de los derechos consagrados por la Constitución Provincial en 2008.

En esa dirección, Melo se comprometió a brindar una respuesta concreta y acorde a la exigencia de los tiempos en temas de vital interés.

La situación alarmante del Delta y la necesidad de dar impulso a acciones concretas en relación directa al Informe final de la consultoría sobre Delta Sustentable, fue otro de los aspectos tratados.

“Se solicitó la puesta en valor legislativo de los resultados presentados en el Informe Final de la consultoría sobre Delta Sustentable”, señaló Daneri y especificó que es necesario considerar resultados altamente positivos y abrir el debate en el poder legislativo de modo urgente.

“No es posible que semejante trabajo quede silenciado por motivos desconocidos o ignorados por la sociedad interesada y que participó del proceso de elaboración de dicho trabajo de investigación sobre el humedal más grande el país y segundo de Latinoamérica”, destacó.

El secretario Melo se comprometió a evaluar las razones que han imposibilitado las propuestas recomendadas en la consultoría y la remisión del proyecto de Ley impulsado por la misma, para su enriquecimiento en el Poder Legislativo.

La profunda preocupación respecto al uso de agrotóxicos estuvo presente en el intercambio. M´Biguá destacó la movilización realizada el martes en Paraná en contra de las fumigaciones y planteó su acompañamiento al petitorio entregado al Poder Legislativo en ese marco.

Además, dijo Daneri, se subrayó la “necesidad de un mayor compromiso legislativo al respecto frente a esta delicada, sensible y grave realidad que no justifica demoras de ninguna naturaleza, menos por razones económicas de sectores interesados en no abrir el debate democrático al respecto”.

Otros temas analizados fueron la realidad de la Comisión Administradora del Río Uruguay y del río Uruguay mismo. Finalmente, sobre los procesos de Estudios de Impacto ambiental y sus evaluaciones. En ese sentido la ONG planteó la necesidad de “recuperar el rol de la Secretaría de Ambiente en esta materia, atento a que es la Provincia la titular de los recursos naturales del conjunto del territorio, por lo que no puede delegar ni en los municipios ni en la Nación facultades propias ni facultades concurrentes con aquellos, las que sí deben ser compartidas por medio de convenios operativos y claros”.