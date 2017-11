Lucas Daniel Scevola “En ANSES estamos para dar soluciones a la gente”

El ANSES es sin dudas un organismo de vital importancia para la sociedad y de su funcionamiento aceitado y eficaz, depende la solución de diferentes problemas para la gente.

En las oficinas de atención al público, pasan miles de personas que generalmente llegan en la búsqueda de soluciones para diferentes problemas e inquietudes, lo que demanda un trabajo constante y muchas veces agotador.

Desde mayo de 2016, al frente del ANSES de Concepción del Uruguay, está al frente como gerentes de UADI, Lucas Daniel Scevola, con quien 03442 consideró importante dialogar, para saber cómo se desarrolla la atención, así como se puede facilitar los trámites y qué avances hubo en este último año y medio desde su llegada.

El gerente del ANSES Uruguay, señaló que “Desde mi llegada me aboque a conocer a la gente de esta oficina, de manera de poder organizarme y que ellos también me conozcan. Fue importante ver cómo era la dinámica de la oficina, ya que yo solo contaba con la capacitación previa, pero lo más importante es estar dentro y conocer el terreno. Esto sirvió para que se pudiera trabajar en armonía y es importante el apoyo de la Jefatura Regional desde Santa Fe, que tiene más de 30 oficinas a cargo, 11 de las cuales están en entre Ríos. La Unidad de Atención Integral (UDAI), de Concepción del Uruguay, tiene jurisdicción en los departamentos Uruguay, Tala y Colón. Yo llegue casi con la “reparación Histórica”, que impactó de lleno en los jubilados a los que se les reajustó los haberes en más de un millón de casos y actualmente se están resolviendo los casos más complejos, lo que se realiza en Casa central, pero acá recibimos los trámites, homologamos el acuerdo y se dispara a la Justicia para que resuelva el juez. También impactó mucho la ampliación del Crédito Argenta en el monto y cantidad de cuotas a jubilados y pensionados, ampliándose a asignaciones universales, pensiones no contributivas, pensiones universales para el adulto mayor y los trabajadores en actividad”.

Más tiempo de atención

Scevola destacó que para una mejor atención se implementó a fines de julio se implementó el contraturno, por lo que se atendía desde las 7:15 a las 13:15 y de 13:15 a 17:15.

“Esto se logró también por el esfuerzo de los empleados, a los que agradezco su voluntad. Acá es importante trabajar todos juntos y en equipo, más allá de que puedan surgir dificultadas a sortear. Solo es imposible y todos me conocen mi forma de ser. Jamás hice diferencias por política y me remangué la camisa para trabajar a la par de todos y eso es bueno, ya que impacta en beneficio de la gente. Esto fue bien visto por quienes llegaban a realizar sus diferentes trámites o a asesorarse. Tenemos sin dudas desafíos interesantes como ser el tema de los turnos, que si bien los maneja el software de turno a nivel nacional y pueden haber plazos más o menos extensos, nosotros estamos acá para dar la cara y atendiendo con las herramientas que tenemos con los 34 empleados. Divididos en sectores como son el de Gestión Previsional y el Área Integral. Hay días más complicados que otros, pero la gente necesita ser bien atendida, ya que cuando viene acá es con algún problema y necesita una solución, por lo que necesita ser escuchada”, señaló el gerente.

Scevola fue claro al explicar que “El objetivo es la organización y llevar al ANSES a que sea cada vez más dinámico y esté más cerca de la gente. Cada vez se mejora y amplia más la parte digital, para generar fluidez. Por ejemplo hay actualmente algunos créditos que se pueden sacar directamente por la computadora, progresos que van llegando con el mismo cambio y exigencias de la sociedad. La digitalización viene firme y muchos trámites que antes debían venir a las oficinas, hoy se hacen desde la casa desde Internet o llamando al teléfono gratuito 130, ya que se abrieron muchas centrales de atención telefónicas, que es muy útil para quienes no tienen su computadora o no entienden cómo hacerlo, como ser en el caso de personas mayores. Esto facilita el realizar consultas y trámites, sin tener que movilizarse muchas veces desde distancia lejanas. Para lograr todo esto es importante que en la actualidad el jefe Regional nuestro está siempre presente y trabajando en equipo con los gerentes regionales”.

Atender a la gente

Uno de los puntos llamativos observados, fue la casi constante atención de Scevola a requerimientos del público, algo que tal vez sea poco común.

Consultado al respecto, señaló “En principio no me gusta cerrar la puerta y muchas veces se me recrimina que atienda a la gente, ya que eso debe ser función de otros empleados, pero primero es que me gusta estar al servicio de la gente, lo que es una cuestión natural. Sé que tengo otras cosas que resolver muy importantes, pero también uno se ve tocado por las cuestiones de la gente y si bien no se pueden resolver todos los problemas desde acá, pero hay oportunidades que la gente necesita hablar con el gerente y descargar su ansiedad. Hay gente que llega muy mal e inmersa en problemas que les perecen un mundo y acá podemos llegar a solucionarle con las herramientas con las que contamos y se dan cuenta que no era tan grave. Solo tenemos que tener la voluntad y el compromiso de ayudarlos”.

Finalizando Lucas Scevola recordó que para temas específicos el vecino puede hacerlo por Internet y el 130, destacando que en la página web de ANSES está muy claro cómo realizar los pasos de turnos y requistos.

“Es importante que la gente se asesore para evitar tener que ir y venir muchas veces y con estos elementos pueden ahorrar demoras y esas idas y vueltas desgastantes. Nosotros recibimos a quienes tienen sus turnos y a los espontáneos que llegan para evacuar sus consultas, por eso insisto en que hay otras formas de conocer que documentación se necesita para cada trámite, como ser al sitio oficial de ANSES y el 130 gratuito que atiende siempre. Algo que nos está ayudando mucho es el Programa de Desarrollo Territorial de ANSES, que a través de la Unidad de Atención Móvil (UDA), llega a diferentes lugares del país e los que hay mucha demanda y evitar viajes innecesarios y congestionamientos en la oficinas. Por otra parte es importante remarcar a la gente que los trámites son personales y gratuitos. No es necesario caer en abogados o gestores en casos comunes. La llegada a un profesional ya es para casos judiciales. Nosotros pusimos carteles avisando a la gente, para que sepan que todo trámite es gratuito y estamos acá para atenderlos”, finalizó.