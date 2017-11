Los números de CE 850

Resta únicamente una fecha doble jornada para cerrar el torneo 2017 de Competición Especial 850. Adrián Mario ya se consagró campeón de la clase Procar 1100 en base a un auto que no decayó pese a la brida reglamentaria y que le entregó seis victorias. No obstante esto, el nivel de autos se mantuvo siempre muy alto siendo muchos lo que tienen chances de ganar en este coronación.

Clase C por su parte tiene el campeonato abierto llegando tres pilotos con chances al título y muy ajustados de puntos: Claudio Mariani, Claudio Enriquez, y Nicolás Stur.

Haciendo un repaso ya casi sobre el cierre del actual torneo, desde mitad de año en adelante se incrementó el parque de autos fortaleciendo una zonal muy atractiva, seguida por el público y de presupuesto accesible para los pilotos.

El coronación se realizará el 9 y 10 de diciembre, con un buen aumento de unidades, perfilándose a ser una gran fiesta, resta definir que categoría acompañará el espectaculo.

Campeonatos

Pant Pos N° Piloto ptos Localidad

1 1 15 Mario, Adrián 176 C. del Uruguay

2 2 2 Solari, Martín 108 Villaguay

3 3 16 Euler, Rubén 93 C. del Uruguay

4 4 5 Acosta, Marcos 77 C. del Uruguay

5 5 30 Conte, Cristian 59 C. del Uruguay

6 6 6 Conte, Fabián 54 C. del Uruguay

9 7 1 Rougier Maximiliano 46 C. del Uruguay

8 8 20 Almada, Sergio 42 Nogoyá

7 9 3 Allende Miguel 37 Villaguay

10 11 Droqui Ricardo 36 C. del Uruguay

10 11 46 Rougier, Roberto 13 C. del Uruguay

11 12 22 Quiroz Fernando 3 Villaguay