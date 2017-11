Los Cuartos de Final en 3ª, 4ª y Veteranos

En las categorías que comúnmente hacen de preliminares a la 1ª División también se definieron los cruces de Cuartos de Final. Solamente resta saber en Tercera el posicionamiento de María Auxiliadora, puede ser primero o segundo de la Zona B. Deberá jugar el partido frente a Parque Sur correspondiente a la 11° Fecha, será el jueves a las 20:30 en cancha de Parque.

3ª División

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Parque Sur 22 10 7 1 2 21 10 11 2 Gimnasia 16 11 4 4 3 17 9 8 3 Rivadavia 13 11 4 1 6 11 12 -1 4 Atlético Colonia Elía 10 11 2 4 5 9 16 -7 5 La China 9 11 2 3 6 9 18 -9 6 Lanús 6 11 1 3 7 12 25 -13 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Engranaje 23 11 7 2 2 19 13 6 2 María Auxiliadora 21 10 6 3 1 17 5 12 3 Almagro 20 11 5 5 1 16 9 7 4 San José 14 11 4 2 5 12 16 -4 5 Agrario Rocamora 11 11 2 5 4 14 18 -4 6 Atlético Uruguay 9 11 1 6 4 13 19 -6

Cuartos de Final

Parque Sur vs. San José

Gimnasia vs. Almagro

Engranaje ó María Auxiliadora vs. Atlético Colonia Elía

Engranaje ó María Auxiliadora vs. Rivadavia

4ª División

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Gimnasia 22 11 6 4 1 36 7 29 2 Parque Sur 13 11 3 4 4 10 14 -4 3 Rivadavia 12 11 3 3 5 15 14 1 4 La China 6 11 1 3 7 4 25 -21 5 Lanús 5 11 1 2 8 3 42 -39 6 Atlético Colonia Elía 3 11 0 3 8 0 34 -34 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Engranaje 25 11 8 1 2 34 7 27 2 Agrario Rocamora 23 11 7 2 2 15 8 7 3 María Auxiliadora 23 11 7 2 2 20 14 6 4 Atlético Uruguay 23 11 7 2 2 40 14 26 5 Almagro 15 11 3 6 2 9 6 3 6 San José 12 11 4 0 7 17 18 -1

El posicionamiento en el caso del triple empate se define con los partidos entre los equipos igualados.

Agrario Rocamora 2 * María Auxiliadora 1 Atlético Uruguay 1 * Agrario Rocamora 1 Atlético Uruguay 3 * María Auxiliadora 4 Pos Equipo Pts 2° Agrario Rocamora 4 3° María Auxiliadora 3 4° Atlético Uruguay 1

Cuartos de Final

Gimnasia vs. Atlético Uruguay

Parque Sur vs. María Auxiliadora

Engranaje vs. La China

Agrario Rocamora vs. Rivadavia

Veteranos

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Colonia Elía 24 10 7 3 0 19 6 13 2 Gimnasia 18 10 5 3 2 20 14 6 3 Lanús 13 10 3 4 3 19 18 1 4 La China 13 10 3 4 3 13 12 1 5 Parque Sur 10 10 3 1 6 15 23 -8 6 Rivadavia 8 10 2 2 6 9 21 -12 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 San José 22 10 7 1 2 24 10 14 2 María Auxiliadora 14 10 4 2 4 11 12 -1 3 Atlético Uruguay 13 10 4 1 5 15 12 3 4 Almagro 10 10 2 4 4 13 15 -2 5 Agrario Rocamora 7 10 2 1 7 11 26 -15

Lanús y La China igualaron 2 a 2 el partido entre sí. Quedaron con igual diferencia de gol. Queda tercero Lanús por mayor cantidad de goles a favor.

Cuartos de Final

Atlético Colonia Elía vs. Almagro

Gimnasia vs. Atlético Uruguay

San José vs. La China

María Auxiliadora vs. Lanús