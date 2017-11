Los clasificados en Tercera, Cuarta y Veteranos

En las categorías que comúnmente hacen de preliminar de la 1ª División, restan definir dos clasificados a Cuartos de Final en Tercera y Veteranos y uno en Cuarta. Además de los juegos de la última fecha, se programaron los pendientes.

3ª División.

En la Zona A se encuentran clasificados Parque Sur y Gimnasia, con el 1° y 2° puesto asegurado. Restan definir dos clasificados, y todos los restantes equipos del grupo están con chances matemáticas.

En la Zona B están clasificados María Auxiliadora, Engranaje, Almagro y San José. Este último será el que ocupe el 4° puesto, entre los restantes tres falta definir el posicionamiento tras jugarse los pendientes y la última fecha.

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Parque Sur Clasificado 22 10 7 1 2 21 10 11 2 Gimnasia Clasificado 15 10 4 3 3 11 8 3 3 Rivadavia 10 10 3 1 6 8 11 -3 4 La China 8 9 2 2 5 8 14 -6 5 Atlético Colonia Elía 8 9 2 2 5 7 14 -7 6 Lanús 6 10 1 3 6 11 22 -11 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 María Auxiliadora Clasificado 20 9 6 2 1 16 4 12 2 Engranaje Clasificado 20 9 6 2 1 14 6 8 3 Almagro Clasificado 19 10 5 4 1 15 8 7 4 San José Clasificado 14 10 4 2 4 10 12 -2 5 Atlético Uruguay 8 10 1 5 4 13 19 -6 6 Agrario Rocamora 8 10 1 5 4 10 16 -6

4ª División.

En la Zona A clasificados Gimnasia, que tendrá el 1° lugar y Parque Sur que será 2° (derrotó a Rivadavia y La China que pueden alcanzarlo). Rivadavia también está en Cuartos de Final pero resta definir su posicionamiento. El último boleto será para La China (6) que debe jugar un pendiente y por la última fecha o para Lanús (5), que solo juega por la última.

En la Zona B ya están definidos los cuatro equipos clasificados. Son Atlético Uruguay (20), Agrario Rocamora (20), Engranaje (19) y María Auxiliadora (19). Lo que resta definir es el posicionamiento de cada uno por la gran paridad en puntos.

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Gimnasia Clasificado 21 9 6 3 0 36 6 30 2 Parque Sur Clasificado 12 9 3 3 3 10 12 -2 3 Rivadavia Clasificado 9 10 2 3 5 14 14 0 4 La China 6 9 1 3 5 4 20 -16 5 Lanús 5 10 1 2 7 3 41 -38 6 Atlético Colonia Elía 2 9 0 2 7 0 31 -31 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay Clasificado 20 10 6 2 2 37 14 23 2 Agrario Rocamora Clasificado 20 10 6 2 2 13 8 5 3 Engranaje Clasificado 19 9 6 1 2 31 7 24 4 María Auxiliadora Clasificado 19 9 6 1 2 18 14 4 5 San José 12 10 4 0 6 17 16 1 6 Almagro 12 10 2 6 2 6 6 0

Veteranos.

En la Zona A los ya clasificados son Atlético Colonia Elía y Gimnasia. El resto está por definirse, además de la última fecha, debe jugarse el pendiente entre Atlético Colonia Elía y Lanús. Cabe recordar además que Lanús y La China igualan 2 a 2 el partido que fuera suspendido por la 2ª Fecha y que el Tribunal de Penas en su Resolución N° 26/17 del 6/9/17 resolvió que se programen los 16 minutos restantes (más adicional) del encuentro.

La Zona B tiene clasificado a sus cuatro equipos. San José tendrá el 1° puesto. Los restantes serán María Auxiliadora, Atlético Uruguay y Almagro. Si bien Agrario Rocamora puede alcanzar en puntos a estos dos últimos, perdió los juegos con ambos.

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Colonia Elía Clasificado 20 8 6 2 0 16 4 12 2 Gimnasia Clasificado 18 9 5 3 1 19 12 7 3 La China 12 8 3 3 2 11 7 4 4 Lanús 10 7 3 1 3 14 13 1 5 Parque Sur 7 8 2 1 5 13 19 -6 6 Rivadavia 7 9 2 1 6 6 18 -12 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 San José Clasificado 19 9 6 1 2 21 10 11 2 María Auxiliadora Clasificado 11 9 3 2 4 8 12 -4 3 Atlético Uruguay Clasificado 10 9 3 1 5 12 12 0 4 Almagro Clasificado 10 9 2 4 3 11 12 -1 5 Agrario Rocamora 7 9 2 1 6 11 23 -12

Programación Partidos Pendiente

Miércoles 15/11

Cancha: Parque Sur

19:30 4ª División – Parque Sur vs. Gimnasia (9ª Fecha)

21:00 Veteranos – Parque Sur vs. Gimnasia (9ª Fecha)

Sábado 18/11

Cancha: Atlético Colonia Elía

18:00 Veteranos – Atlético Colonia Elía vs. Lanús (6ª Fecha)

19:30 4ª División – Atlético Colonia Elía vs. María Auxiliadora (9ª Fecha)

21:00 3ª División – Atlético Colonia Elía vs. María Auxiliadora (9ª Fecha)

Cancha: Engranaje

Horarios a confirmar

4ª División y 3ª División – La China vs. Engranaje (8ª Fecha)

* Todos los resultados del torneo y las posiciones siempre disponibles en el Sitio Web

