“Los argentinos no cuidamos nuestro corazón”

La Sociedad Argentina de Cardiología, junto a la Facultad de Ciencias de la Salud (UNER) de esta ciudad, organizó el primer congreso exclusivo para alumnos y profesionales de la salud. Comenzó el viernes 24 y se extendió durante todo este sábado, con diferentes disertaciones brindadas por médicos cardiólogos de prestigio nacional junto a profesionales de la región como los Doctores Martín Oliva, Ezequiel Forte, Omar Marten, entre otros. “La ciudad de Concepción del Uruguay, agradecida, valora que los profesionales realicen continuas capacitaciones ya que con este tipo de charlas, además de capacitarnos mejoramos la calidad de vida de la gente”, destacó el Dr. Martín Oliva.

La jornada de cardiología brindó como tema central el tratamiento de las distintas patologías cardiovasculares, desde la prevención hasta la realidad del infarto en nuestro país: “Nos nos cuidamos en la actividad física, no cuidamos la presión ni la cantidad de sal que comemos, no cuidamos el sobrepeso. Los argentinos no nos cuidamos porque no hacemos lo que corresponde o no tomamos las medicaciones que habitualmente nos recetan o nos indican. Ahí es cuando terminamos enfermos del corazón o del cerebro, cuando dejamos de lado cosas importantes para ocuparnos de las superficiales”, aseguró el Presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, Dr. Miguel González.

Son muy pocos los argentinos que cuidan e indagan más a fondo sobre esa percepción del estado de salud y los riesgos propios como para empezar a notar algunas contradicciones o errores por desinformación: “La gente muchas veces no entiende que la vida tiene un fin. Los factores de una vida no sana, lo que no duele, no pincha, no corta, son asesinos silenciosos. Uno no toma consciencia porque no tiene un dolor, entonces creen con omnipotencia que esto no le va a pasar. Inexorablemente si usted come mucha sal, si usted fuma, si usted no se cuida en la comidas, en algún momento va a tener un problema pero no se concientiza. Mas en este mundo moderno donde la muerte parece algo lejano”, explicó el Dr. Ricardo Iglesias, quien se refirió en su disertación a la Prevención Cardiovascular.

Otro tema que ha formado parte del centro de esta primera jornada fue la enfermedad cardiovascular en la mujer: “ellas también sufren y mueren del corazón, también se enferman y se infartan, porque la mujer preocupa, tiene los mismos riesgos porque fuma, porque no hace actividad física, porque come mal, porque está estresada, porque tiene mil cosas para hacer. La sociedad y los médicos no hemos tenido una atención específica con la mujer”, manifestó el Dr Iglesias.

“Encima se la subestima, ¿cómo va a tener dolor de corazón si es mujer? La mujer muere más por enfermedad cardiovascular que por cáncer. La mujer cuida sus pechos pero no cuida la presión, y si tiene un dolor de pecho, se le dice “ya va a pasar”. Por eso, la sociedad piensa así y muchas veces los médicos pensamos así”, agregó el Dr. Fernando Sokn, Coordinador de Distritos Regionales de la Sociedad Argentina de Cardiología.

En cuanto al trabajo mancomunado que se debe dar con el estado, el Dr. Ricardo Iglesias, ex Presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología sostuvo que “la política de estado es que no lleguen a enfermarse y así prolongar la vida. El tema de prevenir no es tan costoso como tener aparatos de última tecnología. Estos aparatos resultan útiles para sociedades muy pequeñas. Creo que los estados deberían estar pensando en una política de prevención a muy largo plazo, donde uno puede contar con periodistas, con espacios de pautas publicitarias de salud. Si tendrían una coherencia y un seguimiento, funcionarían. Llegar a toda la población con aparatos es muy difícil y no estamos solucionando el problema”.

De la misma manera, el actual Presidente del SAC, Dr. González, declaró que al asumir se planteó el objetivo “de la equidad para que todos tengamos acceso a la salud y la atención correcta para tener una mortalidad menor. Hay un sistema de salud atomizado que no cubre extactamente bien. Lo que si es seguro que hay muchas cosas para hacer” y agregó que apuesta a las campañas de prevención a largo plazo: “Tita Merello dijo: “Muchacha, hacete un Pap” y estuvo genial. Ahora deberíamos hacer “Muchacha, cuidá tu corazón”.

Por último, el Dr. Fernando Sokn comentó “que es muy costoso para una familiar mantener a un paciente que se ha deteriorado. Hoy decimos que no queremos vivir mucho pero queremos que la muerte este cerca de cuando nos enfermamos, y no que nos enfermemos y después de 10 años muramos”. La Sociedad Argentina de Cardiología que hoy tiene 80 años es una luz en el camino orientativo para mejorar lo que significan estos problemas.