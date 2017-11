La Liga uruguayense participará del 7° Torneo de Ligas Amateurs

Se llevará a cabo el próximo fin de semana la 7° Edición del Torneo Provincial de Ligas Amateurs de Entre Ríos. En esta oportunidad la organización le corresponde a la Liga Rural Independiente, desde donde se cursaron invitaciones a la Liga de Concepción del Uruguay para participar en las tres categorías que tendrá el certamen, estas son Libre, Veteranos y Femenino.

Participarán equipos de la Liga Rural Independiente, Ligas independientes de Gualeguaychú, Concordia Campaña, Ibicuí, Liga Independiente de las Colonias-Villa Elisa- y Villaguay.

El sábado 25 y domingo 26 de noviembre se jugará en categoría Libres, la liga de Concepción estará representada por equipos de la 1ª División Promocional. Los Gorilas fue el primer clasificado por ser el campeón del Torneo Apertura. Titán, Atlético Concepción y Boca Juniors de Colonia Elía lo acompañarán, por ser los mejores clasificados de una tabla general en la que se sumaron los puntos de los dos torneos jugados este año hasta el 29 de Octubre.

Se organizaron 8 grupos de 3 equipos, los que jugarán el sábado la etapa clasificatoria y el domingo estará reservado para el Play Off final con los clasificados primeros en cada zona.

Se jugará en cuatro canchas, Polideportivo de 1° de Mayo, Polideportivo Colón, Costa del Uruguay y Calle Ancha, en cada una de ellas lo harán el sábado dos Zonas -6 partidos-, mientras que el domingo la fase final será en 1° de Mayo.

Una semana después será el turno de las categorías Veteranos y Femenino, con formato similar.

Programación Categoría Libres

Zonas

Zona 1: Pedernal, San Cipriano y Atlético Sur

Zona 2: Puerto Yeruá, Titán y Deportivo Hambis

Zona 3: Almirante Brown, Racing y Juventud Unida

Zona 4: Arsenal, Centro de Deportes Gualeguaychú y La Cueva

Zona 5: 1º De Mayo, Boca de Colonia Elia y Calle Ancha

Zona 6: Nueva Escocia, Gervasio Méndez y Nort Frank

Zona 7: Colonia Nueva, Los Gorilas y San Antonio

Zona 8: Hugues, Termas y Atlético Concepción

Programación Etapa Clasificatoria



Sábado 25/11

Zonas 1 y 7

Cancha: Polideportivo – Colón

13:15 Defensores de Pedernal vs. San Cipriano Z1

14:35 Colonia Nueva vs. Los Gorilas Z7

15:55 Perdedor Z1 vs. Atlético Sur

17:15 Perdedor Z7 vs. San Antonio

18:35 Ganador Z1 vs. Atlético Sur

19:55 Ganador Z7 vs. San Antonio

Zonas 2 y 3

Cancha: Costa del Uruguay

14:00 Puerto Yeruá vs. Titán Z2

15:20 Almirante Brown vs. Racing Z3

16:40 Perdedor Z2 vs. Deportivo Hambis

18:00 Perdedor Z3 vs. Juventud Unida

19:20 Ganador Z2 vs. Deportivo Hambis

20:40 Ganador Z3 vs. Juventud Unida

Zonas 4 y 6

Cancha: Calle Ancha

13:15 Nueva Escocia vs. Gervasio Mendez Z6

14:35 Arsenal vs. Centro de Deportes Gualeguaychú Z4

15:55 Perdedor Z6 vs. Nort Frank

17:15 Perdedor Z4 vs. La Cueva

18:35 Ganador Z6 vs. Nort Frank

19:55 Ganador Z4 vs. La Cueva

Zonas 5 y 8

Cancha: Polideportivo 1º De Mayo

13:15 1º De Mayo vs. Boca de Colonia Elia Z5

14:35 Hugues vs. Termas Z8

15:55 Perdedor Z5 vs. Calle Ancha

17:15 Perdedor Z8 vs. Atlético Concepción

18:35 Ganador Z5 vs. Calle Ancha

19:55 Ganador Z8 vs. Atlético Concepción

Play Off Final

Domingo 26/11

Cancha: 1º De Mayo