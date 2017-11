La Comisión de Hacienda trabaja sobre el Presupuesto 2018

El presupuesto 2018 tomó estado parlamentario en la sesión del 12 de octubre y se ha derivado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside el concejal Juan Martín Garay, para su tratamiento. La misma se reunió el pasado miércoles. “El presupuesto debe ser único e incluye todos los gastos, ingresos y recursos de la hacienda pública. Es un instrumento claro, que debe ser comprensible para todos los ciudadanos”, destacó el Presidente de la Comisión.

Uno de los propósitos de este Honorable Cuerpo es generar un Concejo próximo a los ciudadanos para fortalecer los lazos de participación y diálogo entre los concejales y la comunidad, como así también satisfacer el espíritu de transparencia, por eso el concejal Juan Martín Garay mocionó en la sesión pasada tratar el Presupuesto 2018 de forma adecuada y dinámica no sólo en la Comisión que preside sino también en el marco de la Comisión de Concejo en Comisión, que dirige Martín Oliva y que integran la totalidad de los concejales.

El Concejo y el Municipio apoyando el deporte provincial

También, se trató la modificación presupuestaria por el ingreso de la suma de $2.659.300 pesos a nuestro Municipio proveniente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Entre Ríos. El mismo fue destinado a cubrir gastos de organización (alojamiento, transporte, alimentación, hidratación, emergencias médicas y otros gastos) de las “Finales Provinciales de Atletismo Convencional sub 14 y sub 17 y Deportes Adaptados (Discapacidad) sub 14, sub 16 y sub 18, de los Juegos Nacionales Evita 2017, realizados en nuestra ciudad en el mes de septiembre.

La transferencia de los fondos se realiza en el marco del convenio suscripto entre el Secretario de Deportes de la Provincia de Entre Ríos, Cr. José Alberto Gomez y el Presidente Municipal, Dr. José Lauritto.

El Honorable Concejo Deliberante, que preside el Dr. Martin Oliva, alienta, promueve y estimula todo tipo de actividades, políticas deportivas y desarrollo de programas para para que la mayor cantidad de alumnos participen en las distintos disciplinas deportivas apuntando al desarrollo físico y formación de valores.

Allí participaron 1200 deportistas y entrenadores, organizados en forma conjunta en las tareas logísticas y administrativas por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y la Secretaria de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Entre Ríos.