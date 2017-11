Hubo tres audiencias: Dictaron la prisión preventiva para acusados de diferentes delitos

Tres personas acusadas de diferentes delitos, fueron llevadas este lunes a la Sala de Audiencias del Juzgado de Garantías, donde se trató su situación, tras lo cual se dispuso que permanecieran detenidas bajo prisión preventiva.

Las audiencias se llevaron a cabo ante la jueza de Garantías, doctora Evangelina Bruzzo, quien hizo lugar a los pedidos de los fiscales intervinientes, al considerar que se daban las condiciones para mantenerlos privados de la libertad, de modo de que no entorpecieran las respectivas investigaciones.

Caso González

Uno de las causas tratadas fue la del joven de 19 años, Agustín Alejandro González, acusado de “Robo Calificado”, quien fue representado por el defensor oficial, doctor Nicolás Gazali, causa que lleva adelante la fiscal, doctora Melisa Ríos.

González está acusado de interceptar (junto a un cómplice) a una mujer cuando caminaba por calle Teniente Ibañez a la altura de la hermita de San Miguel de Arcángel de esta ciudad y apuntándole con un arma de fuego que fue gatillada, le sustrajeron una mochila, con diferentes elementos y documentación, hecho sucedido el 21 del corriente en horas de la tarde.

La fiscal señaló que la víctima reconoció al joven en rueda de personas y además existe un testigo de lo ocurrido, vecino de la zona, lo que compromete al imputado, a lo que se suma la moto secuestrada que sería la usada en el atraco y elementos de la damnificada en la casa de González.

La doctora Ríos, para preservar la integridad y seguridad de la víctima (que sufre crisis por temor) solicitó que se conceda la prisión preventiva por 30 días, ya que se estaba ante una condena en expectativa de cumplimiento efectivo.

Por su parte, el doctor Gazali se opuso terminantemente, alegando que su cliente no tiene antecedentes y que el arma no fue hallada, por lo que no se sabe si era verdadera o si era apta para el disparo, por lo que a su criterio se estaba ante un robo simple, por lo que pidió la libertad y cuidado del padre del joven.

La jueza no hizo lugar a lo solicitado por el defensor y dispuso que González quedara detenido por 30 días, siendo alojado en Comisaría Primera.

Caso Schenfeld

El otro caso tratado fue el que tiene como imputado a Rubén Ángel Schenfeld, alias “Chuki”, de 30 años, acusado de dos robos calificados y una receptación de cosa sospechosa, quien también es representado por el doctor Nicolás Gazali, llevando la causa adelante la doctora Melisa Ríos.

A diferencia con el caso anterior, Schenfeld cuenta con antecedentes penales, ya que fue condenado por robo en marzo de 2013, por lo que sería declarado reincidente.

El primer hecho que se le imputa en esta oportunidad es el ocurrido el 22 de noviembre del corriente, cuando siendo aproximadamente las 11:30 horas interceptó a un menor de 17 años de edad, en calle Carlos Gardel y la esquina del asentamiento Circuito Mena y sorprendiéndolo por la espalda, extrajo un revólver diciéndole “dame toda la plata y el celular o te pego un tiro”, desapoderándolo de 400 pesos, dándose a la fuga hacia el barrio Ex circuito Mena.

El segundo hecho fue el ocurrido el 15 de noviembre alrededor de las 16:00, en el balneario Itapé, cuando junto a otros sujetos y portando armas de fuego, despojaron a un grupo de jóvenes de una moto Yamaha color rojo y mochilas.

Como tercera acusación es la tenencia a sabiendas de su procedencia, de una motoguadaña sustraída en fecha 18 del corriente del interior de un galpón de calle Urquiza Nº1.223, Barrio San Isidro.

A criterio de la fiscal, esta conductas encuadran en los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego -dos hechos- (arts. 166 Inc. 2 Primer Párrafo y 55 del Cód. Penal) y encubrimiento por receptado de cosa de procedencia sospechosa (Art. 277 Inc. 1º apartado c del C.P.A.), en concurso real entre sí (Art. 55 del Cód. Penal).

Dado los antecedentes del acusado y el tipo de delitos, la fiscal consideró necesaria la prisión preventiva, para preservar a los testigos y víctimas hasta el juicio oral, señalando además la necesidad de ruedas de personas, más allá de que los damnificados identificaron a Schenfeld por galería fotográfica.

El defensor se opuso vehementemente a la medida y cuestionó el proceder policial que estuvo a cargo de la investigación, alegando que se habría inducido a las víctimas para señalar a su representado, lo que llevó a una tensa discusión con la fiscal Ríos.

El defensor intentó que su cliente fuera beneficiado con prisión domiciliaria bajo custodia de su hermana y el pago de una fianza de 1000 pesos, lo que no prosperó.

Finalmente la jueza hizo lugar al pedido fiscal y ordenó 30 días de prisión preventiva y su alojamiento en la UP4.

Caso Hereñú

La tercera audiencia fue por causas de violencia, que tiene como acusado a Leonardo Dario Hereñu de 20 años, representado por el doctor José Pedro Peluffo, siendo el fiscal actuante el doctor Mariano Budasoff.

Este joven está acusado de que el día 23 del corriente, en horas de la mañana, se hizo presente en el domicilio de calle Scelzi Nº 383 sorprendiendo a una joven a la que amenazó con una cuchilla, diciéndole que saltaría el tapial e ingresaría al domicilio, para que le hiciera entrega de la menor 4 años, siendo detenido en el lugar, conducta encuadra en el delito de “Amenazas Coactivas”, por otra parte se le acusa de que el 24 del corriente en horas de la mañana, estando alojado en la Alcaidía del Edificio de Tribunales, increpó a su pareja a la que dijo frases de contenido amenazantes en estado de violencia hacia los otros detenidos, profiriéndoles que los mataría, delito que encuadra en “Amenazas imples”.

El fiscal solicitó la prisión preventiva existiendo riesgo procesal de entorpecimiento, se los transmitió al defensor y al joven Hereñú, acordando 10 días en estas condiciones, lo que fue aceptado por la Defensa particular e imputado, siendo finalmente dispuesto por la jueza interviniente, doctora Evangelina Bruzzo.