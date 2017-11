Hubo cambios en la programación de los Cuartos de Final

El Consejo Directivo de la Liga de Fútbol informa que el partido de Cuartos de Final entre Almagro y Parque Sur cambió de escenario. Se jugará finalmente en cancha de Atlético Uruguay, el próximo sábado a las 17:30 Hs.

A pedido de Seguridad Deportiva de la Departamental de la Policía de Entre Ríos, el partido será solo con público local (Almagro), parcialidad que se ubicará en la tribuna este del Plazaola. Los dirigentes autorizados de Parque Sur podrán utilizar la platea -oeste- del estadio.

El juego estaba programado en principio en cancha de Rivadavia y este cambio obligo además a otras modificaciones en la programación de los Cuartos de Final en primera y otras categorías.

El choque entre Atlético Uruguay y Atlético Colonia Elía mantiene su dia y lugar -domingo en el Plazaola- pero arrancará a las 18:00. En tanto que Rivadavia y María auxiliadora se mantiene en el horario de las 17:00 del mismo domingo. En estos dos encuentros está permitido el ingreso de todo público -local y visitante-.

El restante partido tampoco fue modificado y Gimnasia con Engranaje jugarán el domingo a las 19:30 en el Núñez. En este caso y también por disposición policial, tampoco está permitida la presencia de público visitante en toda la jornada -Gimnasia recibe a Almagro en tercera como preliminar-, por lo que solo podrán acceder a la cancha hinchas de Gimnasia.

Los restantes cambios en la programación -3°, 4° y Veteranos- se detallan a continuación con la programación completa de los Cuartos de Final

Sábado 25/11

Cancha: Atlético Uruguay

17:30 Hs. 1ª División – Almagro vs. Parque Sur

Cancha: Atlético Colonia Elía

17:00 Hs. Veteranos – Atlético Colonia Elía vs. Almagro

18:30 Hs. 3ª División – Atlético Colonia Elía vs. María Auxiliadora ó Engranaje

Cancha: Engranaje

17:00 Hs. 4ª División – Engranaje vs. La China

Domingo 26/11

Cancha: Gimnasia

17:30 Hs. 3ª División – Gimnasia vs. Almagro

19:30 Hs. 1ª División – Gimnasia vs. Engranaje

Cancha: Rivadavia

11:00 Hs. 4ª División – Rivadavia vs. Agrario Rocamora

15:00 Hs. 3ª División – Rivadavia vs. Engranaje ó María Auxiliadora

17:00 Hs. 1ª División – Rivadavia vs. María Auxiliadora

Cancha: Atlético Uruguay

14:30 Hs. 4ª División – Atlético Uruguay vs. Gimnasia

16:30 Hs. Veteranos – Atlético Uruguay vs. Gimnasia

18:00 Hs. 1ª División – Atlético Uruguay vs. Atlético Colonia Elía

Cancha: Parque Sur

13:30 Hs. 4ª División – Parque Sur vs. María Auxiliadora

15:00 Hs. 3ª División – Parque Sur vs. San José

17:00 Hs. Veteranos – San José vs. La China

Cancha: María Auxiliadora

16:00 Hs. Veteranos – María Auxiliadora vs. Lanús