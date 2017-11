Finales en la liga Regional masculina de vóley

Este fin de semana se juegan las finales de la Liga Regional Masculina en el Estadio del CEF. Por la Liga Uruguayense, el jueves hubo un encuentro de semifinales en el Barrio Los Tanques.



Este próximo sábado y domingo se llevará a cabo en nuestra ciudad, el play-off de la Liga Regional Masculina del Río Uruguay. Por primera vez en sus cinco años de competencia, la definición se jugará en la Histórica la cual tendrá como epicentro el Estadio cubierto del C.E.P.F N° 3. Durante el fin de semana serán nueve los equipos que tomarán participación de esta jornada final, la cual dará comienzo el día sábado a partir de las 16 h en donde se llevarán a cabo los cruces.

La organización del evento estará a cargo de los equipos Uruguayenses que participan de la competencia, se han dispuesto en el parqué del CEF el montaje de dos canchas en donde se llevarán a cabo los encuentros correspondientes a la Zona 1 y la Zona 2. Por la Zona 1 se programó un cuadrangular en donde se enfrentarán Progreso Unidos de San Salvador, Centro Pelotaris de Paysandú, C.E.F Nº 4 de Concordia y el equipo del C.E.F Nº 3 de nuestra ciudad. La serie 2 será un triangular del que participarán Almafuerte y Rivadavia de Concepción y el Club Sirio Libanés de Gualeguaychú. Tanto el ganador del cuadrangular como el del triangular, serán los que clasifiquen a la instancia de semifinal a llevarse a cabo el día domingo por la mañana,

ese día en el escenario de juego habrá una sola cancha.

El programa del sábado será el siguiente:

16:00 hs -> Cancha 1 -> C.E.F. Nº 3 -C del U- vs CENTRO PELOTARIS

16:00 hs -> Cancha 2 -> CLUB RIVADAVIA vs CLUB ALMAFUERTE

17:15 hs-> Cancha 1 -> PROGRESO UNIDOS -S Salvador- vs C.E.F. Nº 4 -Concordia-

17:15 hs> Cancha 2 -> CLUB RIVADAVIA vs SIRIO LIBANES (GCHU)

18:45 hs-> Cancha 1 -> C.E.F. Nº 3 -C del U- vs PROGRESO UNIDOS -S Salvador-

18:45 hs -> Cancha 2 -> CENTRO PELOTARIS vs C.E.F. Nº 4 -Concordia-

19:45 hs -> Cancha 1 -> CLUB ALMAFUERTE vs SIRIO LIBANES (GCHU)

19:45 hs -> Cancha 2 -> C.E.F. Nº 3 -C del U- vs C.E.F. Nº 4 -Concordia-

21:00 hs-> Cancha 1 -> CENTRO PELOTARIS vs PROGRESO UNIDOS -S Salvador-

La programación del día domingo:

09:00 hs -> Semifinal 1 -> CLUB LA ARMONÍA –Colón- vs GANADOR CUADRANGULAR

11:15 hs -> Semifinal 2 -> ASOCIACIÓN CONCORDIENSE vs GANADOR TRIANGULAR

13:45 hs -> 7º y 8º Puesto -> 3º del Triangular vs 3º Cuadrangular

15:00 hs -> 5º y 6º Puesto -> 2º del Triangular vs 2º Cuadrangular

16:15 hs -> 3º y 4º Puesto -> Perdedor Semi 1 vs Perdedor Semi 2

17:30 hs -> Final de Torneo -> Ganador Semi 1 vs Ganador Semi 2

20:00 hs -> Ceremonia de Premiación y distinciones invididuales

20:30 hs -> Cierre del evento

Se espera una muy buena concurrencia el fin de semana de todos los seguidores que tiene esta disciplina en el ámbito local y en la región. La entrada general al evento, será libre y gratuita con un muy buen servicio de cantina.





?LIGA URUGUAYENSE DE CLUBES: ALMAFUERTE SE IMPUSO EN LA PRIMERA SEMIFINAL

En la noche dle jueves en cancha de Almafuerte se llevo a cabo el primer encuentro de semifinal entre el local y el combinado Seniors. La victoria se quedó en poder de Almafuerte quien derrotó a los Seniors por 3 sets a 1 con parciales 25 a 18 el primero para Almafuerte, por 25 a 23 llegaban a la igualdad los Seniors, el tercero fue para Almafuerte por 25 a 17, cerrando el pleito los chicos del Club del Barrio Los Tanques en el cuarto set por 25 a 19. De esta manera Almafuerte se adelanta en la serie por 1 a 0, la revancha será la semana que vine en el mismo escenario.

Resumen del encuentro del jueves por semifinales de la Liga Uruguayense Masculina:

CLUB ALMAFUERTE (3) – (1) SENIORS

(25/18 – 23/25 – 25/17 – 25/19)

Estadio: Club Almafuerte

Árbitros: M. Rebossio – T. Fernandez (Liga de Gualeguaychú)?