Fin de semana de hóckey en Regatas

Este fin de semana; sábado y domingo se diputará en la cancha de Hockey de Césped Sintético los Play Off finales de las categorías Sub 17 y Primera.

Durante todo el año, la liga LHSCE ha distribuido su competencia en Torneo Apertura y Clausura y en esta instancia de Play Off se premia al CAMPEÓN del año 2017.

Mucho se ha destacado nuestra Institución, para que la Liga le otorgue la Organización de los Play Off finales de Sub 14, Sub 17 y Primera.

En el transcurrir de los meses, nuestras hockistas han obtenido los mayores logros; en S14 las chicas salieron subcampeonas (por goles) en el Apertura y Campeonas invictas en el Clausura; y el pasado fin de semana se adjudicaron CAMPEONAS de todo el Torneo.

En tanto que la S17 se coronó Campeona invicta en el apertura y subcampeona (por goles) en el clausura; definiendo así sus Play Off este Sábado 25.

Para la PRIMERA, que ya se coronó Campeona INVICTA en el Apertura y Clausura se convierte directamente en Campeona Anual; aunque, los papeles y la definición del resto de los clubes, deberá afrontar los Play Off este Domingo 26.

Sábado24 – Sub 17

12:00 hs – CRU vs Sarmiento (Villaguay)

14:00 hs – Semi

17:00 hs – FINAL

Domingo 25 – PRIMERA

9:00 hs – el Clásico!!!! CRU vs Jockey Club

14:00 hs – CRU vs Las Achiras

Desde ya invitamos a toda la comunidad y a los amantes del hockey y del deporte en general a vivir una gran fiesta de Excelente Nivel Deportivo; recordando que la entrada a la cancha de Regatas Uruguay es Libre y Gratuita.