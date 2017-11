Ferro vuelve a su estadio

El expreso va a volver a jugar por el Torneo Federal este domingo 26 de noviembre en el Juan de Dios Obregón frente a Unión de Goya a partir de las 21 horas. A continuación la palabra de Marco Bosch, alero del equipo concordiense, quien habló del momento de Ferro en el federal.

El alero de Reconquista hizo un análisis de lo que fue la derrota del último viernes como local con Peñarol de Rosario del Tala: ¨Tuvimos varias falencias en el desarrollo y en los cierres de los juegos que perdimos de local. Analizando los partidos nos dimos cuenta de distracciones defensivas y malas decisiones ofensivas en momentos importantes, las cuales pagamos muy caro¨.

Ferro tiene récord de 2 triunfos y 4 derrotas, y en relación a esto, Bosch dijo lo siguiente: ¨Si bien no nos acompañaron los resultados, veo que el equipo trabaja muy duro durante la semana y con las mismas ganas de cuando arrancó la pretemporada. Es una zona muy dura y hay que estar preparados para cada partido, ya que los planteles son muy parejos y la mayoría de los juegos van a ser con finales cerrados. Necesitamos ganar para lograr la confianza colectiva y llegar con buen récord en la fase regular¨.

El próximo partido del expreso será frente a Unión de Goya, equipo que hasta el momento no ganó en el torneo. Al respecto el alero, que promedia 6.8 puntos y 2.6 asistencias por juego en la 17/18, remarcó que: ¨Va ser importante el carácter que tenga Ferro para llevarse el partido, ya que Unión está en la búsqueda de su primer triunfo y tiene jugadores muy buenos. La idea es seguir siendo intensos en defensa y lograr buenos ataques a partir de esto¨.

A su vez el jugador de 24 años y 1.97 mtrs. detalló cómo se siente él en la parte individual y cómo ve al grupo en este arranque de temporada: ¨ Me siento muy bien personalmente, cada partido tenemos una estrategia diferente y trato de cumplir con los objetivos que propone Ariel. Sé que aún me falta mejorar mi tiro de afuera y mi defensa y por eso en cada entrenamiento aprovecho para fortalecer mi juego. Como dije el grupo está muy entusiasmado, y aunque nos duelen las derrotas, eso es porque tenemos grandes expectativas, muchas ganas de ganar. Por suerte dimos vuelta la página de lo que pasó y seguimos para adelante con la confianza del trabajo diario¨.

Por último el ex jugador de Reconquista Basket , Atlético Saladas, UNCAus de Chaco y Ameghino de Villa María, contó cómo se siente en Concordia:¨ Es mi primera vez en Concordia y la verdad que muy alegre por cómo me recibieron hasta hoy. Me gusta mucho el ambiente de básquet que respira la gente, te contagia todo el tiempo. Estoy agradecido a las personas que nos acompañan esta temporada¨.

