El Rojo mostró su mejor cara para aplastar a Gimnasia

Rocamora necesitaba una victoria para levantarse en la Liga Argentina de Básquet y vaya si lo consiguió, jugando su mejor partido le ganó a Gimnasia de La Plata, que venía como puntero de la División Centro Sur, 86-61 con momentos de muy buen básquet y una labor defensiva para el elogio. Joaquín Deck fue la figura del partido, con 22 puntos (4 triples), y 7 rebotes. En la visita Lisandro Villa terminó con 20. El juego se vio interrumpido en el final por un corte de luz que afectó a la ciudad.

Si la labor ante Ciclista Juninense había generado alguna decepción con la victoria de este lunes ante Gimnasia, que llegó como puntero, Rocamora hizo los méritos para recomponerse. Y con creces. Tremenda noche del equipo Rojo, con un primer tiempo impecable donde hay que destacar lo hecho en ofensiva pero también la labor que se hizo en defensa para contener a un rival con mucho poder de gol. Diez puntos arriba se fue el equipo de Juan Varas al cierre del primer cuarto (27-17), con una gran faena colectiva y donde Deck y Semiglia lideraron el goleo.

En el segundo parcial Rocamora no bajó la guardia, hubo un buen ingreso de Galo Impini y también de Marcos Jovanovich, quien antes había saltado a la cancha porque Peterson sumó rápidamente dos faltas. Gimnasia no tuvo volumen de juego, La Bella estuvo bien controlado y no asomó otro jugador que pudiera romper la sequía. Sin sacar el pie del acelerador el Rojo se puso 18 puntos delante, aunque no se podía decir todavía después de lo que pasó con La Unión donde se perdió en suplementario tras ingresar al último cuarto 19 puntos arriba. El primer tiempo quedó 47-25 con un último doble de Deck para aplaudir porque sobre la chicharra corrigió un tiro de Semiglia que había devuelto el aro.

En el reinicio Deck clavó otra bomba para aturdir a un temerizo Lobo, que encontró algunas respuestas en las manos de La Bella y Villa como para albergar alguna esperanza. Pero la gran noche de Deck, Semiglia y Gandoy fueron demasiado para la visita. Un doble de Guido Dellavedova dejó más tarde el tablero 70-40 y ahí ya podía pensarse en que la historia estaba resuelta. Iba a ser muy difícil esta vez que el juego se escape.

En el inicio del último cuarto el Rojo se tomó un respiro y con un parcial 8-0 Gimnasia achicó un poco el margen, pero Semiglia se encargó de aplacar cualquier intento rebelde con su cuarto triple de la noche. Jovanovich y Deck también lastimaron por esta vía y solo había que esperar el final. Cuando Varas decidió el ingreso de los juveniles Catalín, Verbauwede y Fellay se cortó la luz. Había entonces una diferencia de 28 puntos que se acortó en el reinicio pero que sirvió solo para la estadística. Excelente noche de Rocamora que se sacó la mufa y logró un gran triunfo para entusiasmarse.