El local tiene sus clasificados

Torneo Clausura 2017 “Libertador Gral. San Martín”

Resultados 11° Fecha

Parque Sur 1 * María Auxiliadora 2

Atlético Colonia Elía 0 * Almagro 1

Gimnasia 2 * Engranaje 1

Agrario Rocamora 2 * San José 1

Rivadavia 3 * Lanús 1

Atlético Uruguay 4 * La China 0

Posiciones Finales Etapa Clasificatoria

Zona A

1 * Gimnasia Clasificado 25

2 * Rivadavia Clasificado 20

3 * Parque Sur Clasificado 17

4 * Atlético Colonia Elía Clasificado 9

5 * La China 7

6 * Lanús 7

Zona B

1 * Atlético Uruguay Clasificado 26

2 * Almagro Clasificado 20

3 * María Auxiliadora Clasificado 19

4 * Engranaje Clasificado 15

5 * San José 11

6 * Agrario Rocamora 8

Cuartos de Final

Gimnasia (25) vs. Engranaje (15)

Rivadavia (20) vs. María Auxiliadora (19)

Atlético Uruguay (26) vs. Atlético Colonia Elía (9)

Almagro (20) vs. Parque Sur (17)