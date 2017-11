El INCaP dictó una capacitación sobre Planeamiento Estratégico y planteó debate ¿Qué ciudad queremos construir?

El tema prometía generar debate. Y no defraudó. El INCaP — Instituto Nacional de Capacitación Política— dictó el viernes por la noche en Paraná un seminario sobre Planeamiento Estratégico y encendió la mecha de una discusión que ya estaba instalada en la sociedad paranaense: ¿Qué tipo de ciudad queremos construir? “Hay que pensar las ciudades más allá del poder político de turno”, subrayó Gabriel Balbo, economista especializado en planeamiento estratégico y docente a cargo del curso. En el evento también disertaron Fernando Bogado, director del INCaP, y Paula Armándola, directora del Centro de Estudios Inmobiliarios de Entre Ríos.

Consensos, largo plazo y planificación fueron tres de las palabras que más se mencionaron en el curso. Y aunque era una capacitación académica, la política local no tardó en colarse en el debate entre los expositores y el público. “¿Cómo hacemos para que los políticos cumplan con el plan estratégico? ¿Es muy caro sanear los arroyos? En Entre Ríos no tenemos planes estratégico”, fueron algunas de las dudas y reclamos del público, que abarrotó el salón del Centro Comercial e Industrial de Paraná. La reacción no fue casual: la municipalidad de Paraná está impulsando proyectos que afectarán a la ciudad en su conjunto y a largo plazo, como la instalación del Parque Tecnológico dentro del parque nuevo o la venta de parte del parque Botánico a una compañía de transportes, dos iniciativas que han movilizado a parte de la sociedad.

Armándola explicó en el curso en qué consiste el proyecto Entre Ríos, entre arroyos, un modelo de planeamiento territorial del desarrollo con base en las características de la geografía entrerriana. “En Entre Ríos hay más de 7.700 arroyos y no se los tiene en cuenta a la hora de planificar la provincia. Siempre se han mirado modelos de las provincias vecinas, como Santa Fe o Córdoba, que tienen características muy diferentes”, argumentó la economista. Armándola contó que el trabajo de Entre Ríos, entre arroyos excede un proyecto de ley —existe uno con media sanción de diputados en la legislatura provincial— y apunta a construir una red de organizaciones para articular a la sociedad civil. El objetivo, enfatizó, es construir legitimidad y consensos. Un punto clave para un plan estratégico participativo, según Balbo.

“Un plan estratégico queda muy lindo en la biblioteca de la municipalidad, pero si nadie lo lee no sirve para nada”, opinó Balbo, que ha sido asesor de distintos municipios del país en el diseño de planes estratégicos. Lo fundamental, aseguró, es que la sociedad participe y vea reflejadas sus expectativas en ese plan. Un plan estratégico contempla tres etapas, explicó: un diagnóstico —¿Dónde estamos?—, un objetivo —¿A dónde queremos llegar— y la definición de los recursos — ¿Cómo vamos a llegar?. “Un plan estratégico implica definir prioridades, porque puede ser que algunos vecinos quieran sanear los arroyos, pero otros prefieran más aslfato”, ejemplificó. Y subrayó que un planeamiento de este tipo es más que una decisión técnica, es fundamentalmente una construcción política.

Durante el seminario se proyectaron imágenes sobre la provincia de Entre Ríos y sus arroyos: basurales, viviendas precarias, aguas contaminadas. “Es feo ver estas imágenes. Pero es la realidad. Y es importante conocerla para hacer un buen diagnóstico, que es el punto de partida”, señaló Balbo. Y apuntó: “Creo que la situación de los arroyos muestra qué pasa cuando no hay planeamiento estratégico”.

Formación política para potenciar la ciudadanía

El INCaP es un organismo que dicta capacitaciones políticas desde hace más de 30 años; fue creado tras la reforma constitucional de 1994. En sus inicios el instituto brindaba capacitaciones exclusivamente a partidos políticos, pero en los últimos años ha decidido dar un giro. “Ahora articulamos con otras organizaciones de la comunidad y apuntamos a toda la ciudadanía”, sostuvo Bogado. Para el director del INCaP los partidos políticos están atravesando una etapa de transición, un fenómeno mundial que excede la realidad argentina. “No es solo una crisis de representatividad”, aseguró. Ante esa nueva realidad, el INCaP buscó ampliar el público objetivo.

“El objetivo del INCaP es dar herramientas a los ciudadanos para fomentar la participación política y mejorar la calidad de la democracia, dos objetivos que comparte con la Fundación para el Desarrollo Entrerriano (FUNDER). Por eso decidimos convocar esta capacitación, que esperamos sea el primer paso para comenzar a pensar el planeamiento a largo plazo en la provincia”, afirmó Francisco Uranga, vicepresidente de FUNDER.