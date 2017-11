El clásico llega a la República

El Gigante del Sur mostrará este jueves a partir de las 21.30 el primer clásico uruguayense de la temporada entre Parque Sur y Rocamora, válido por la Zona Centro Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. Enrique Cáceres y Javier Sánchez serán los árbitros del juego, con Eduardo Soria de Comisionado Técnico.

Los dos equipos uruguayenses volverán a verse las caras en el ex TNA, después de las cuatro victorias sureñas en los clásicos oficiales de la temporada anterior. El hincha le sumará a eso los dos triunfos en los amistosos de pretemporada. Parque Sur entrenó este miércoles en doble turno y volverá a hacerlo este jueves por la mañana para quedar listo para el encuentro.

Entre las novedades, Fabricio Cosolito empezó a hacer básquet después de una distensión que lo marginó de los últimos encuentros. Pero es muy difícil que pueda jugar este partido. En un plantel sin otras bajas se saldrá a jugar el clásico muy probablemente a estadio repleto.

VENTA DE ENTRADAS

La venta de entradas comenzó este miércoles por la tarde en el club local, tanto para locales como visitantes. Y seguirá este jueves, desde las 17, en el Gigante. Recordamos los precios: Pulsera -solo para los jugadores de básquet del club- 20 pesos; Menores 50; Popular Socios 100 y No Socios 130; Plateas Socios 150 y No Socios 200. Los precios para los visitantes son los mismos que para los locales que no son socios. El ingreso del público visitante será por calle Tibilletti y Cochabamba.