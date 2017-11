El Cecom convocado por CAME

Días pasados el vicepresidente de la institución Román Tófalo participó de diversas reuniones de trabajo, convocadas por CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), a saber:

Comisión ciudades de frontera: en un espacio federal representado por las 16 provincias fronterizas del país, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de Fronteras, una instancia de debate e intercambio creado para tratar las principales problemáticas que las afectan y arribar a líneas de acción que brinden soluciones concretas ante esta delicada coyuntura. Entre estos ejes se planteó la necesidad de la no derogación del Decreto 814/2001, la importancia de insistir en la implementación de los artículos 10 y 11 de la Ley Pyme y la posibilidad de que se aplique el descuento de aportes en estas provincias durante el 2018 y no de manera tan gradual como lo había propuesto el Gobierno Nacional.

Asimismo, los dirigentes debatieron sobre lo primordial de la reducción de la carga tributaria y sobre la relevancia de que haya más controles fronterizos para evitar el contrabando y el acopio de mercadería.

Programa promocional Navidad Feliz: se participa activamente en la aplicación de un programa para comercios y clientes, con sorteos y beneficios a nivel local y nacional.

Comité Ejecutivo: se participo de la reunión periódica de comité ejecutivo de CAME.

Reunión con ministros: Los ministros de Trabajo, Jorge Triaca; de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Producción, Francisco Cabrera, expusieron ante el comité de CAME, formado por dirigentes Pyme de todo el país, el plan de reformas laboral, tributario y fiscal.