Dos uruguayenses destacadas en los Juegos Evita adaptados

Tras los tres primeros días de competencia, Entre Ríos logra el tercer puesto del medallero de los Juegos Nacionales Evita de deporte adaptado, que se disputan en Chaco. Hasta el momento nuestra provincia logró 28 medallas: 18 doradas, 8 plateadas y 2 de bronce.

El medallero parcial incluye a 2 uruguayenses. Se trata de Brisa Anahí Moya, quien obtuvo medalla de oro en 80 metros categoría sub 16 motor y en salto en largo categoría sub 16 motor. Por su parte, Brisa Roldán logró la medalla de oro en 100 metros categoría sub 18 visual y medalla de plata en salto en largo categoría sub 18 visual.

Los Juegos Nacionales Evita de Deporte Adaptado, de los que participan más de 1.800 jóvenes de todo el país, son organizados en conjunto por la Secretaría de Deportes de la Nación y el Instituto del Deporte Chaqueño.

Las disciplinas en las que se compite son: atletismo, natación, básquetbol 3×3, boccia, fútbol, tenis de mesa y goalball.

El secretario de Deportes de Entre Ríos, José Gómez, se mostró orgulloso por la tarea de los chicos y jóvenes entrerrianos “que son una muestra de superación en el deporte, que es fundamental para la formación integral de una persona, de un niño. Ellos todos los días nos entregan grandes enseñanzas para todos los campos de la vida personal y social”.